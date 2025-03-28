Darıca bayrama hazırlanıyor

Darıca Belediyesi, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bayram alışverişinin güvenli ve huzurlu bir şekilde yapılması için denetimlerde bulunan belediye ekipleri, mezarlık bakımlarının yanı sıra bayram namazı için camilerde de temizlik çalışmaları yapıyor.

Darıca Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak için tüm önlemleri alırken, çalışmalarını da sürdürüyor. Vatandaşlara hayırlı bayramlar temennisinde bulunan Başkan Muzaffer Bıyık, vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmesi adına belediye olarak bayram hazırlıklarının devam ettiğini söyledi. Başkan Muzaffer Bıyık, ekipler tarafından ilçe genelindeki tüm ibadethanelerin ve mezarlıkların bakım, temizlik ve onarımının yapıldığını, fırın, pastane ve gıda üretim noktalarında aralıksız bir şekilde denetimlerin sürdüğünü, ayrıca bayram boyunca zabıta ekiplerinin vatandaşlardan gelen istek ve şikayetleri değerlendireceğini söyleyerek, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için tüm tedbirlerin alındığını sözlerine ekledi.

Öte yandan, Darıca'da kent bayramlaşması programı ise bayramın birinci günü saat 10.30'da Çınaraltı Meydanı'nda düzenlenecek. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da tüm vatandaşları bayramlaşma törenine davet etti. Törenin ardından Başkan Muzaffer Bıyık ve ilçe protokolü şehitlik ziyaretinde bulunarak şehitler için dua edecek.

Mezarlığa ücretsiz ulaşım

Darıca Belediyesi, Balçık köyünde defnedilen vatandaşların yakınları için de bayram boyunca ücretsiz araç kaldıracak. Bayram boyunca saat 10.00'da kalkacak otobüsler belirlenen güzergahlardaki duraklarından vatandaşları alarak Balçık Mezarlığı'na götürecek. Aynı şekilde otobüsler Balçık'tan vatandaşları Darıca'ya getirecek. - KOCAELİ