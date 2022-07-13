Darülkurra'da peyzaj çalışmaları - Son Dakika
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Darülkurra'da peyzaj çalışmaları

13.07.2022 09:39
Darülkurra'da peyzaj çalışmaları

Dünyada ayakta kalan ender Darülkurra'lardan bir tanesi olan Kütahya Cafer Paşa Darülkurrası'nda peyzaj çalışmaları başladı.

Dünyada ayakta kalan ender Darülkurra'lardan bir tanesi olan Kütahya Cafer Paşa Darülkurrası'nda peyzaj çalışmaları başladı.

Kütahya Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Kütahya Cafer Paşa Darülkurrası'nda çalışmalara başladı. Darülkurra'nın mimarisine uygun yürüyüş yolu yapımı, çim ekme ve bitkilerin sulanması için otomatik sulama sistemi hattı çekildi

Oldukça dikkat çekici ve özenli bir mimarisi bulunan yapı, Kütahya'da Klasik Osmanlı mimarisinin ender örneklerinden biri olarak sanat tarihi açısından önemli bir yere sahip. Darülkurra 1579-1582 yıllarında inşa edilmiş olup, günümüzde Balıklı Mahallesi'nde yer alıyor. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Darülkurra, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Darülkurra'da peyzaj çalışmaları - Son Dakika

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