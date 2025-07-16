Datça'da 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Datça'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Datça\'da 15 Temmuz şehitleri anıldı
16.07.2025 01:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesinde 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yılında şehitler anıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yılında şehitler anıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Datça Kaymakamı Murat Atıcı, 15 Temmuz gecesinde milletin gösterdiği kahramanlık destanını anlatarak şehitlere rahmet, gazilere ise uzun ömürler diledi. Kaymakam Atıcı, "Bundan 9 yıl önce 15 Temmuz'da 251 kardeşimiz bu devlet ve bayrak için, bizler burada rahat yaşayalım diye şehit oldular. Allah hepsine rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Ayrıca kardeşlerinin şehit olduğunu göre göre tankların önüne, silahlı teröristlerin önüne çıkan 2 bin 193 gazimize de uzun ömürler diliyorum, Allah hepsinden razı olsun" diyen Kaymakam Atıcı, Datça'da yaşayan gazilere de teşekkür etti.

Konuşmasında 15 Temmuz gecesi yaşanan hain saldırıya da değinen Kaymakam Atıcı, "Biz dış güçlerle her zaman başa çıktık. Bin yıldır bu topraklarda hüküm sürdük, sürmeye de devam ediyoruz. Ama içimizden böyle kanser gibi yayılmış bir ihanet şebekesi beklemiyorduk. Bu millet, FETÖ terör örgütünü bastırdı. Buradan yarım saat 50 dakika ötede Cumhurbaşkanımıza düzenlenen suikast girişiminde şehit olan iki kardeşimizi de rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve çeşitli etkinlikler ile devam eden program gece boyunca 15 Temmuz videoları eşliğinde temsili nöbet tutulması ile son bulacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

15 Temmuz, Datça, Son Dakika

Son Dakika Yerel Datça'da 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika

Tüyleri diken diken eden 15 Temmuz videosu: Ya durduramasaydık Tüyleri diken diken eden 15 Temmuz videosu: Ya durduramasaydık?
Suriye’de çatışmalar bir kente daha sıçradı Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı Suriye'de çatışmalar bir kente daha sıçradı! Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
15 Temmuz’un 9. yılında 60 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 371 gözaltı kararı 15 Temmuz'un 9. yılında 60 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 371 gözaltı kararı
FETÖ’nün finans ayağına MİT operasyonu HAKMAR ve TATBAK’a kayyum atandı FETÖ'nün finans ayağına MİT operasyonu! HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atandı
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, aşklarını ay ışığında gösterdi Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, aşklarını ay ışığında gösterdi
Askerlik çağına gelmiş PKK’lılar TSK’ya alınacak mı Bakan Güler yeşil ışık Askerlik çağına gelmiş PKK'lılar TSK'ya alınacak mı? Bakan Güler yeşil ışık
15 Temmuz’da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş’ın yeni mesleği şaşırttı 15 Temmuz'da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş'ın yeni mesleği şaşırttı
Simge Sağın yaz sezonunu havuz başında açtı Simge Sağın yaz sezonunu havuz başında açtı
Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir’in kanı şehadet noktasında korunuyor Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir'in kanı şehadet noktasında korunuyor
“15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu“ nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak "15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu" nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
Trump Rusya’yı tehdit etti, altın fırladı Trump Rusya'yı tehdit etti, altın fırladı

23:22
Siteye katiliyle birlikte girmiş İşte Ayşe Tokyaz’ın son anları
Siteye katiliyle birlikte girmiş! İşte Ayşe Tokyaz'ın son anları
23:06
Tekirdağ alev alev Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı
Tekirdağ alev alev! Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı
21:46
İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Suriye’ye saldırıları genişletme tehdidi
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Suriye'ye saldırıları genişletme tehdidi
19:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz’da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek
11:32
23 yaşındaki hemşire kalp krizinden yaşamını yitirdi
23 yaşındaki hemşire kalp krizinden yaşamını yitirdi
11:26
Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen fenomen son yolculuğuna uğurlandı
Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen fenomen son yolculuğuna uğurlandı
11:20
Yargıtay Başkanı’ndan 15 Temmuz mesajı
Yargıtay Başkanı'ndan 15 Temmuz mesajı
11:06
Düğünde pasta zehirlenmesi: 60 kişi hayatını kaybetti
Düğünde pasta zehirlenmesi: 60 kişi hayatını kaybetti
10:59
Kadir Ezildi, görkemli düğünün ardından balayı rotasını seçti
Kadir Ezildi, görkemli düğünün ardından balayı rotasını seçti
10:31
Suriye ordusu Süveyda’ya girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Suriye ordusu Süveyda'ya girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
10:20
Karpuz parçalayan iki üretici yandı Fahiş ceza yolda
Karpuz parçalayan iki üretici yandı! Fahiş ceza yolda
10:19
Beyonce konseri öncesi skandal hırsızlık
Beyonce konseri öncesi skandal hırsızlık!
10:17
5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada Yolda giden otomobilin üstüne dorse düştü
5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada! Yolda giden otomobilin üstüne dorse düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 01:03:12. #7.13#
SON DAKİKA: Datça'da 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.