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Datça'da renkli Kabotaj Bayramı kutlaması

MUĞLA - Muğla'nı Datça ilçesinde 1 Temmuz Kabotaj Bayramı renkli görüntülere sahne oldu. Datça limanında gerçekleştirilen yağlı direk yarışmasında hem izleyiciler, hem de yarışmacılar eğlenceli dakikalar geçirdi.

Sıcak hava nedeniyle akşam saatlerinde gerçekleştirilen 1 Temmuz Kabotaj Bayramı nedeniyle Datça Limanında düzenlenen etkinlikte liman açığında tekneler gösteri yaparken, su roketi gösterisi halat çekme, dip dalma ve yağlı direk yarışları ile sona erdi.

1 Temmuz kabotaj bayramı etkinlikleri kapsamında yapılan yağlı direk yarışmasında, yağlı direğin uç noktasına bağlanan Türk Bayrağını 42 yaşındaki Tarık Yıldırım alarak bu yılın birincisi seçildi.