Datça'da trafik kurallarının önemi sürücülere aktarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesinde polis ve jandarma ekipleri "Bi Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında uygulama yaparak emniyet kemeri takmanın önemi sürücülere hatırlatıldı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Datça'da da "Bi Hareketine Bakar Hayat" projesinin uygulaması gerçekleştirildi. Datça Kaymakamı Mesut Çoban, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Necmettin Erdoğan ile ilçede görevli emniyet mensuplarının katıldığı uygulamada sürücülere emniyet kemerinin önemi hakkında bilgiler içeren broşürler dağıtılarak, emniyet kemerinin önemi hakkında bilgiler verildi. Sürücüler verilen bilgilerden memnun olduklarını belirterek, emniyet mensuplarının çalışmalarından memnun olduklarını ifade ettiler. - MUĞLA