Datça'daki Yat Limanı Projesine ÇED İptali - Son Dakika
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Yerel

Datça'daki Yat Limanı Projesine ÇED İptali

Muğla 4. İdare Mahkemesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Datça'daki yat limanı projesine verdiği 'ÇED Olumlu' kararını iptal etti. Mahkeme, projenin deniz çayırlarına ve ekosisteme zarar verebileceğine dikkat çekti.

25.02.2025 18:47  Güncelleme: 19:40
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Haber: Esma Turan

(MUĞLA)- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Muğla'nın Datça ilçesinde yapılmak istenen yat limanı projesine verilen "ÇED olumlu" kararı, Muğla 4. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Mahkeme kararında, projenin deniz çayırları ve deniz ekosistemine zarar verebileceği, dolgu çalışmalarının kıyı yapısını olumsuz etkileyebileceği belirtilerek, "'ÇED Olumlu' kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır" denildi.

Datça'ya bağlı İskele Mahallesi Azganlı mevkisinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından 'Yap-İşlet-Devret' modeliyle yapılmak istenen yat limanı projesine 30 Ocak 2024'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu' kararı verilmişti.

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP), Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Datça Belediyesi, projenin Datça'nın doğası ve ekolojik yaşamı üzerinde geri döndürülemez zararlara neden olacağı gerekçesiyle 'ÇED Olumlu' kararının iptali istemiyle dava açmıştı.

Davanın duruşması, Muğla 4. İdare Mahkemesi'nde 14 Şubat'ta görülmüştü. Mahkeme, 'ÇED Olumlu' kararının iptaline karar verdi. Kararda, projenin deniz çayırlarına zarar verebileceği, deniz ekosistemini olumsuz etkileyebileceği, otopark ve trafik planlamasının yetersiz olduğu, feribot yanaşma alanının çevresel riskler taşıdığı, dolgu çalışmalarının kıyı yapısını olumsuz etkileyebileceği ve ÇED raporunun bilimsel olarak yetersiz hazırlandığı belirtildi.

Mahkeme kararında, "Dava konusu 'ÇED Olumlu' kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır" denildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Datça'daki Yat Limanı Projesine ÇED İptali - Son Dakika

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