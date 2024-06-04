Datça yolunda araç yangını - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Datça yolunda araç yangını

Marmaris Datça karayolu Balıkaşıran mevkiinde gece saatlerinde hareket halindeki araç yanarak kullanılmaz hale geldi. Araç içindeki vatandaşlar dumanı fark edince aracı terk etti.

04.06.2024 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Datça yolunda araç yangını

MUĞLA - Marmaris Datça karayolu Balıkaşıran mevkiinde gece saatlerinde hareket halindeki araç yanarak kullanılmaz hale geldi. Araç içindeki vatandaşlar dumanı fark edince aracı terk etti.

Edinilen bilgiye göre, Halil Can Sezgin, yönetimindeki 48 AKC 378 plakalı aracı ile Datça-Marmaris karayolu Balıkaşıran mevkiinde seyir halinde iken koku gelmesi sonrası yanında bulunan işe ile birlikte araçtan indiklerinde aracın motor bölümünden alevler yükselmeye başladı. Aracını kenara çekerek 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdiler.

İhbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye, polis, jandarma ve ambulans ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü ve araçta soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası araçta maddi hasar meydana gelirken, yangının aracın elektrik aksamının kısa devre yapması sonucu başladığı tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA

Marmaris, Otomobil, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Datça yolunda araç yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:50 Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen’in izin verdiği tartışmalı binanın ruhsatını iptal etti Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen'in izin verdiği tartışmalı binanın ruhsatını iptal etti
11:12 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti
10:22 Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu
10:07 Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan’ın yanma zamanı gelmiştir Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir
09:14 AK Parti’nin Kızılcahamam kampından sızan iddia Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok
12:15 Malatya Valisi: TYP, kalıcı kamu personeli olmanın bir yolu değil Malatya Valisi: TYP, kalıcı kamu personeli olmanın bir yolu değil
12:03 Polis memurluğundan örgüt liderliğine uzanan yol İşte Güniz Akkuş’un bilinmeyenleri Polis memurluğundan örgüt liderliğine uzanan yol! İşte Güniz Akkuş'un bilinmeyenleri
12:03 Erden Timur, ’’Icardi ayrılacak’’ iddialarına son noktayı koydu Erden Timur, ''Icardi ayrılacak'' iddialarına son noktayı koydu
11:53 Annesi ölen Sagopa Kajmer’e eski eşi Kolera’dan zehir zemberek sözler Annesi ölen Sagopa Kajmer'e eski eşi Kolera'dan zehir zemberek sözler
11:29 Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 13:19:22. #1.12#
SON DAKİKA: Datça yolunda araç yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement