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Dedeler Kavgadan Sonra Barıştı - Son Dakika
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Dedeler Kavgadan Sonra Barıştı

Muğla'nın Milas ilçesinde kıraathanede okey oynarken çıkan kavgayla gündem olan dedeler, barıştırıldı. Aynı kıraathanede buluşan dedeler, çay içip şikayetlerinden vazgeçti.

Dedeler Kavgadan Sonra Barıştı
14.12.2023 - 19:54,
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Muğla'nın Milas ilçesinde kıraathanede okey oynarken aralarında çıkan kavgayla gündem olan dedeler barıştırıldı. Aynı kıraathanede aynı okey masasında buluşan dedeler, bu kez çay içip şikayetlerinden vazgeçti.

Milas'ta 24 Kasım günü okey masasında ıstaka ile birbirlerini yaralayan 73 yaşındaki Celal Çoban ile 76 yaşındaki Nuri Tüfekçi okey oynarken tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Celal Çoban ve Nuri Tüfekçi birbirlerini darp emişti, kavga görüntüleri gündem olmuştu.

Dedeleri barıştırmak için girişimde bulunan hatırlı kişiler ve AK Parti belediye başkan aday adayı Barış Saylak, ilçeye geldi. AK Parti Belediye başkan adayı Barış Saylak, Nuri amcayı ve Celal amcayı kavga ettikleri kıraathanede buluşturdu. İki dede gözyaşları içerisinde barıştı ardından çay içti. İkili daha sonra karakola giderek şikayetlerini geri çekti.

Nuri Tüfekçi çok üzüldüğünü belirterek, "Barış Bey'in hatırı için barıştım. Şikayeti geri çekeceğim. Ben her zaman söyledim şikayetçi olmayacaktım" dedi.

Celal Çoban ise özür dileyerek, "Barış beye çok teşekkür ederim. Barıştığım için çok mutluyum. Abime her zaman saygılıyım, kabahat bende ve abime barıştığı için çok teşekkür ederim. Daha önce böyle bir şey yaşamadım ve mahcubum" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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