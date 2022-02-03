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Demir: "Çobanlar sigorta altına alınmalı" - Son Dakika

Demir: "Çobanlar sigorta altına alınmalı"

03.02.2022 12:07
Demir: "Çobanlar sigorta altına alınmalı"

Hınıs Süt Üreticiler Birliği Başkanı Abdulsamet Demir, çobanların sigorta altına alınması gerektiğini belirtti.

Hınıs Süt Üreticiler Birliği Başkanı Abdulsamet Demir, çobanların sigorta altına alınması gerektiğini belirtti.

Köylerde karma otlama ve yaylada meralarda yaklaşık 8 ile 10 ay yapıldığını ifade eden Demir, "Sadece ilçemize 2021 yılda iki çobanımız yıldırım çarpması nedeniyle vefat etmiş arkasında eşini çocuklarını bırakarak mağdur olmuşlardır. 21. yüz yıla girerken bu acı olayların yaşanması ilçe halkımızı üzmüş ve çobanlık yapanlarda artık yapmak istemediğini ve buralarda göç edip gideceklerini ifade etmişlerdir. Bu nedenle çobanların sigortalı olamaması nedeniyle çoğu kişi bu mesleği yapmak istemediğini görülmektedir" dedi.

Tarım Bakanlığının 100 küçükbaş hayvanı olan ve 6 ay tarım Bağ-Kur'u olan yatıran işletme sahibi kişilere destek verdiğini kaydeden Abdulsamet Demir, "Üreticilerimizden gelen talep doğrultusunda büyükbaşta 50 ve üzeri hayvanı olan küçükbaşta ise 100 hayvan ayır etmeksizin bir sigortalı olması istenmekte olup ayrıca köylerde karma hayvan otlamalarda her 50 büyükbaş hayvanların için ise bir sigortalı olması üreticilerimiz tarafından istenmektedir. Okullara camilere ve diğer kamu kurum ve kuruluşlara nasıl sigortalı eleman alınıyorsa üreticilerimizin çobanların bu şekilde alınması ve sigortalı olması istenmektedir. Üreticilerimizin çoğu zaman çoban bulunması şikayetinden yakınmakta olup günümüz şartlarında sigortasız çalıştırmak yasak iken halen bu sürü yöneticileri geleceği olmadan her hangi bir emeklisi olmadan yıllardır çobanlık yapıp emekli olmaması acı bir gerçektir. Tarım Bakanlığımızdan çoban mesleğini daha çok önem verilmesini geleceği sağlam sigortalı ve hatta Çobanlık yapan vatandaşlarımızın sigortalı olması ve tüm haklara sahip olması kaliteli bilinçli eğitimli olması çok yararlı olacaktır" diye konuştu. - ERZURUM

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Sigorta, Tarım, GÖÇ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Demir: 'Çobanlar sigorta altına alınmalı' - Son Dakika


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