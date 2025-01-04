Demirci, Huzurevi Sakinleriyle Buluştu - Son Dakika
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Yerel

Demirci, Huzurevi Sakinleriyle Buluştu

Demirci, Huzurevi Sakinleriyle Buluştu

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Demirci, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

04.01.2025 10:13
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Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci 100. Yıl Atatürk Huzurevimizde kalan ulu çınarlarla bir araya geldi.

Demirci bir süre huzurevi sakinleriyle sohbet etti, onların istek ve taleplerini dinledi. Ulu çınarlarla yakından ilgilenen Demirci, "Huzurevimizde kalan başımızın tacı kıymetli büyüklerimizin yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, toplumla bütünleşmeleri ve toplumla uyumlu olarak yaşamaları konusunda çaba göstermekteyiz. Yaşlı bakımı sosyal devlet anlayışını yansıtan en önemli hizmetlerden biridir. Bunun bilinci içerisinde hizmetlerimize devam edeceğiz." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Demirci, Huzurevi Sakinleriyle Buluştu - Son Dakika

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