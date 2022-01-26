Üye Girişi
Demirel ve Özal'dan bu yana bütün devlet adamlarının fotoğraflarını tesisinde sergiliyor - Son Dakika

Demirel ve Özal'dan bu yana bütün devlet adamlarının fotoğraflarını tesisinde sergiliyor

26.01.2022 10:40
Demirel ve Özal'dan bu yana bütün devlet adamlarının fotoğraflarını tesisinde sergiliyor

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Zigana Dağı'nda tesis işletmeciliği yapan 'Zehir Hüseyin' lakaplı Hüseyin Eroğlu (69), Süleyman Demirel ve Turgut Özal'dan bugüne kadar devlet adamlarıyla çektirdiği tüm fotoğrafları tesisinin duvarlarında sergiliyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Zigana Dağı'nda tesis işletmeciliği yapan 'Zehir Hüseyin' lakaplı Hüseyin Eroğlu (69), Süleyman Demirel ve Turgut Özal'dan bugüne kadar devlet adamlarıyla çektirdiği tüm fotoğrafları tesisinin duvarlarında sergiliyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Zigana Dağı'nın 2 bin 10 metrelik tarihi İpek Yolu geçişinde tesis işleten 'Zehir Hüseyin' lakaplı Hüseyin Eroğlu (69), tesisinin duvarlarında sergilediği fotoğraflarla ilgi çekiyor. Hayatının tamamını Zigana Dağ'ında geçiren ve babadan kalma mesleğini uzun yıllardır sürdüren Hüseyin Eroğlu, kendi ismini taşıyan tesisinde ağırladığı bütün Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan, Vali ve üst düzey bürokrata ait yaklaşık 700 adet fotoğrafı işletmesinin duvarlarına asıyor. Tesisini adeta fotoğraf sergisine çeviren Eroğlu, bunun yanı sıra Zigana Dağı'nda et yemeye gelen spor kulüplerinden de başta kaşkol olmak üzere aldığı hatıralarını sergiliyor. Merhum Süleyman Demirel ve Merhum Turgut Özal'dan bu yana neredeyse bütün kabinelerin fotoğrafının kendisinde olduğunu söyleyen Hüseyin Eroğlu, bütün devlet bürokrasisini Zigana Dağı'nda ağırladıklarını söyledi.

"Demirel ve Özal'dan bugüne bütün kabinelerin fotoğrafı var bende"

Zigana Dağı'nda bulunan tesisine gelen bütün devlet büyükleri ve bürokrasiden ısrarla fotoğraf istediğini ve bunları sergilediğini anlatan Hüseyin Eroğlu (69), "Çocukluğumdan beri Zigana Dağı'ndayım. Bu bizim dede, baba mesleği, buradaki hayvanlar da kendimizin. Yaz ve kış devamlı buradayım. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün bürokrasisini, cumhurbaşkanlarımızı bütün bakanlarımızı ben burada ağırladım. Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım başbakanımızdı. Uğramayan kimse olmadı. Aşağı yukarı 650-700'e yakın da fotoğraf var bende. Bunların günlük bakımını yaparım. Buraya gelen bürokrasiden gider ısrarla fotoğrafları isterim ve sergilerim. Valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri, alay komutanları beni hep ziyaret eder. Bu fotoğraflar çok anlamlı. Bütün devletimiz Zigana Dağı'na geldiğini belli ediyor. Bu ziyaretler bize ne gurur veriyor. Demirel, rahmetli Özal zamanından olan bütün kabinenin fotoğrafları vardır bende. Bende fotoğraf hastalığı var. Bütün dünyada bana gelmeyen yok. Amerika'dan, Almanya'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan, Diyarbakır'dan her yerden gelip benim fotoğraflarımı çok anlamlı kılıyorlar. Çok memnun oluyorlar. Bir de cumhurbaşkanımız, başbakanımızın buraya kadar ayağını basması bütün vatandaşlarımıza da gurur veriyor. Bana 'zehir Hüseyin' demelerinin de başka bir anlamı var ama o bende kalsın" diye konuştu.

"Fotoğraflara çok değer veriyor"

Hüseyin Eroğlu'nun, tesisinde bulunan fotoğraflara çok değer verdiğini söyleyen akrabası Tuncay Eroğlu ise "35-40 yıldır burada zehir Hüseyin ile beraber boş zamanlarımda gelir ona yardım ederim. Sürekli değil, ara ara gelir yardım ederim. Buraya gelmeyen olmaz. Zigana Dağı tarih kitaplarında vardır zaten. İpek Yolu buradan geçerdi. Burası bilinen bir yerdir Trabzon'a Gümüşhane'ye gelenler olsun, bürokratlar olsun Zigana'yı görmek için gelirler. Bir de buranın eti, sütlacı meşhurdur. Yemeden gitmezler. O fotoğraflara çok değer veriyor. Bir bürokratta olsa, farklı bir kişi de olsa gelir fotoğraflarını çeker, alır çerçeveletip buraya asacağım der. Buna özen gösterir. Onlara baktıkça mutlu oluyor" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Demirel ve Özal'dan bu yana bütün devlet adamlarının fotoğraflarını tesisinde sergiliyor
Demirel ve Özal'dan bu yana bütün devlet adamlarının fotoğraflarını tesisinde sergiliyor
Demirel ve Özal'dan bu yana bütün devlet adamlarının fotoğraflarını tesisinde sergiliyor
Demirel ve Özal'dan bu yana bütün devlet adamlarının fotoğraflarını tesisinde sergiliyor
Demirel ve Özal'dan bu yana bütün devlet adamlarının fotoğraflarını tesisinde sergiliyor
Demirel ve Özal'dan bu yana bütün devlet adamlarının fotoğraflarını tesisinde sergiliyor

YORUMLAR
500

Hüseyin Eroğlu, Toros Dağları, Turgut Özal, Gümüşhane, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Demirel ve Özal'dan bu yana bütün devlet adamlarının fotoğraflarını tesisinde sergiliyor - Son Dakika


4 bin 500'ü aşkın sağlık çalışanı 8 Şubat'ta iş bırakıyor! Tutulmayan sözleri protesto edecekler! 4 bin 500'ü aşkın sağlık çalışanı 8 Şubat'ta iş bırakıyor! Tutulmayan sözleri protesto edecekler!         
10:40
Evine çağırdığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü! Cinayetin altından 5 yıl önceki husumet çıktı Evine çağırdığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü! Cinayetin altından 5 yıl önceki husumet çıktı         
10:36
Kerimcan Durmaz ve arkadaşları iç çamaşırlarıyla karda poz verdi, yorumlara alev emojisi yağdı Kerimcan Durmaz ve arkadaşları iç çamaşırlarıyla karda poz verdi, yorumlara alev emojisi yağdı         
10:32
İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönmeye başladı! THY öğlene kadar 131 sefer yapacak İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönmeye başladı! THY öğlene kadar 131 sefer yapacak         
09:56
Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor         
08:39
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu         
20:55
Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü! Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü!         
17:34
Madde bağımlısı adam, tartıştığı iki çocuğunun annesini öldürdü Madde bağımlısı adam, tartıştığı iki çocuğunun annesini öldürdü         
17:12
Kadın oyuncudan ünlü şarkıcıya suçlama: Klip çekiminde benimle zorla cinsel ilişkiye girdi Kadın oyuncudan ünlü şarkıcıya suçlama: Klip çekiminde benimle zorla cinsel ilişkiye girdi         
16:52
"Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim "Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim         
16:17
Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e sınav soruşturması! Suç ortağı gözaltında Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e sınav soruşturması! Suç ortağı gözaltında         
15:30
Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı         
15:13
Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı         
14:57
Galatasaray'da erken seçim mi var? Fatih Terim de adaylar arasında Galatasaray'da erken seçim mi var? Fatih Terim de adaylar arasında         
14:35
Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı! Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı!         
13:41
Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok! Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok!         
13:14
İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın! İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın!         
13:12

Son Dakika Haberleri
10:40 4 bin 500'ü aşkın sağlık çalışanı 8 Şubat'ta iş bırakıyor! Tutulmayan sözleri protesto edecekler!
10:35 Hızır ve Ece'nin velayet davası sonuçlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde sular durulmuyor
10:15 Çıldır Gölü üzerinde buz pateni gösterisi! Milli sporcu İklim Şentunalı kendine hayran bıraktı
10:10 ABD'de korkunç kadın cinayeti: Türk öğretmen katledildi, annesi yaralandı
10:04 Antalya'da belediyeden esprili ''tuzlama'' paylaşımı: 30 yılda bir kar görünce şaka yapasımız geldi
10:01 İşsizlik için yeni hamle! 6 aydan fazla işsiz olan kişilere devlet desteği
09:56 Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! Eski sevgili Nisa ve Barış birbirine girdi
09:55 Siviller silahlanmaya başladı! Ukrayna ordusu olası bir Rus saldırısına karşı vatandaşlarına silah eğitimi veriyor
09:49 2022 ek ders ücretleri netleşti! Öğretmenler ilk 6 ayda ne kadar alacak?
09:44 İstanbul'da bir kepçe suya gömüldü, operatör yaşamını yitirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 10:51:13. #1.12#
SON DAKİKA: Demirel ve Özal'dan bu yana bütün devlet adamlarının fotoğraflarını tesisinde sergiliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement