Denetimlerde tarihi geçmiş çok sayıda ürün bulundu - Son Dakika
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Denetimlerde tarihi geçmiş çok sayıda ürün bulundu

16.04.2022 18:26
Denetimlerde tarihi geçmiş çok sayıda ürün bulundu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Ramazan ayının gelmesi ile birlikte denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, aralarında zincir marketlerin de bulunduğu çok sayıda işyerlerinde son kullanma tarihi geçmiş ürünün satıldığını tespit etti.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Ramazan ayının gelmesi ile birlikte denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, aralarında zincir marketlerin de bulunduğu çok sayıda işyerlerinde son kullanma tarihi geçmiş ürünün satıldığını tespit etti.

Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe sınırları içerisinde bulunan marketlerde hijyen, etiket ve tarih denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde zabıta ekipleri, vatandaşa satılmak üzere raflara konulan yüzlerce ürünün son kullanma tarihinin geçtiğini tespit etti. Zabıtalar tarihi geçen gıda, süt ve süt ürünleri, bakliyat, et ve et ürünleri ile yumurta ve unlu mamullere imha edilmek üzere el koydu. Denetimler sonucunda son kullanma tarihi geçmiş ürünün sattığı belirlenen marketlere idari para cezası kesildi.

Zabıta ekiplerinin sık sık denetimler yaptığını, Ramazan ayının gelmesi ile birlikte bu denetimlerin daha da arttığını hatırlatan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. İlçemizde gıda üretimi yapan işletmelere sık sık denetimler yapılıyor. Denetimlerini aralıksız sürdüren ekiplerimiz Ramazan ayı öncesi de gerekli denetimlerini yaptılar ve bundan sonra da sık sık yapacaklar" dedi. - ÇORUM

Denetimlerde tarihi geçmiş çok sayıda ürün bulundu
Denetimlerde tarihi geçmiş çok sayıda ürün bulundu
Denetimlerde tarihi geçmiş çok sayıda ürün bulundu

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Hisarcık, Ramazan, Zabıta, Çorum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Denetimlerde tarihi geçmiş çok sayıda ürün bulundu - Son Dakika


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