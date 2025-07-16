Denetimli Serbeslik Müdürlüğü personelleri 15 Temmuz'da şehitleri andı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Denetimli Serbeslik Müdürlüğü personelleri 15 Temmuz'da şehitleri andı

Denetimli Serbeslik Müdürlüğü personelleri 15 Temmuz\'da şehitleri andı
16.07.2025 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde, şehitleri andı.

Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde, şehitleri andı.

Çorum'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler, 10 Temmuz'da 28 yükümlünün katılımıyla "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu seminerle başladı. Seminerler, 14 Temmuz'da 91 yükümlü ve 12 personelin katılımıyla iki ayrı oturumla devam etti. Müdürlük bünyesinde görevlendirilen İl Vaizi Faruk Özdemir tarafından verilen seminerlerde, 15 Temmuz gibi olaylara zemin hazırlayan din istismarının karakteristik özellikleri, birlik ve beraberliği bozan durumlar ve bu tür istismarlarla mücadele yöntemleri gibi kritik konular ele alındı.Seminer programının yanı sıra anma ziyaretleri de gerçekleştirildi. Müdürlük personeli, ilk olarak Hıdırlık Mezarlığı'nda bulunan 15 Temmuz Şehidi Ali Karslı'nın mezarını ziyaret etti. İl Vaizi tarafından şehidin kabri başında dualar okundu. Ardından Denetimli Serbestlik Müdürü Nedim Kılıç ve 12 personel, Çorum İl Şehitliği'nde il protokolünün de katılımıyla saat 11.00'de düzenlenen resmi anma törenine iştirak etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için yapılan dualarla devam etti. Program, şehit mezarlarına karanfiller bırakılması ve Şehitlik Anı Müzesi'nin ziyareti ile sona erdi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Demokrasi, 15 Temmuz, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Denetimli Serbeslik Müdürlüğü personelleri 15 Temmuz'da şehitleri andı - Son Dakika

Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Trump’ın Ukrayna’ya silah desteği sözlerine Kremlin’den ilk yanıt Trump'ın Ukrayna'ya silah desteği sözlerine Kremlin'den ilk yanıt
15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne boğazdan geçti 15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne boğazdan geçti
Ankara Valiliği’nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Ankara Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Adıyaman’da akrabalar arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü Adıyaman'da akrabalar arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü
Pakistan’daki sel felaketinde can kaybı 117’ye yükseldi Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı 117'ye yükseldi
New Jersey’de şiddetli yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi New Jersey'de şiddetli yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
AB, İran’a yönelik yeni yaptırımları duyurdu AB, İran'a yönelik yeni yaptırımları duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz’da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek
Türkiye yangın yeri İki kentte durum vahim Türkiye yangın yeri! İki kentte durum vahim

15:26
İsrail’den Suriye Genelkurmay Başkanlığı binasına yeni saldırı Ölü ve yaralılar var
İsrail'den Suriye Genelkurmay Başkanlığı binasına yeni saldırı! Ölü ve yaralılar var
14:46
Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü “Ahrazım“ açıklaması gazetecileri şaşırttı
Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü! "Ahrazım" açıklaması gazetecileri şaşırttı
13:33
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hem ceza hem beraat aldı
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hem ceza hem beraat aldı
13:29
Faladdin’in sahibi gözaltına alındı 107.5 milyon liralık mal varlığına el kondu
Faladdin'in sahibi gözaltına alındı! 107.5 milyon liralık mal varlığına el kondu
10:21
50 milyonluk fuhuş operasyonu 18 mağdur kadın kurtartıldı
50 milyonluk fuhuş operasyonu! 18 mağdur kadın kurtartıldı
23:22
Siteye katiliyle birlikte girmiş İşte Ayşe Tokyaz’ın son anları
Siteye katiliyle birlikte girmiş! İşte Ayşe Tokyaz'ın son anları
23:06
Tekirdağ alev alev Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı
Tekirdağ alev alev! Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı
22:53
Beyaz Saray Ön Girişi Geçici Olarak Kapatıldı
Beyaz Saray Ön Girişi Geçici Olarak Kapatıldı
22:13
Korkunç ölüm Küçük çocuk dolaba kuşakla asılı halde bulundu
Korkunç ölüm! Küçük çocuk dolaba kuşakla asılı halde bulundu
21:46
İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Suriye’ye saldırıları genişletme tehdidi
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Suriye'ye saldırıları genişletme tehdidi
21:14
Heybeliada’da tekne kazası Denize düşen 7 kişi kurtarıldı
Heybeliada'da tekne kazası! Denize düşen 7 kişi kurtarıldı
21:12
Emmy ödüllerinde 2025 adayları belli oldu
Emmy ödüllerinde 2025 adayları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 15:44:30. #7.11#
SON DAKİKA: Denetimli Serbeslik Müdürlüğü personelleri 15 Temmuz'da şehitleri andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.