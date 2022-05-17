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Deneyimli siyasetçi Fikri Sağlar, Başkan Günel'le görüştü - Son Dakika
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Deneyimli siyasetçi Fikri Sağlar, Başkan Günel'le görüştü

17.05.2022 09:05
Deneyimli siyasetçi Fikri Sağlar, Başkan Günel'le görüştü

Kültür Turizm ve Devlet eski Bakanı Fikri Sağlar, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i ziyaret etti.

Kültür Turizm ve Devlet eski Bakanı Fikri Sağlar, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i ziyaret etti. Yerel yönetimlerin başında genç ve dinamik başkanlar görmekten mutluluk duyduğunu belirten Fikri Sağlar "Çalışmalarınızı yakından takip ediyorum. Başarılarınız sayesinde Kuşadası'nın yıldızı parlıyor. Türkiye'de herkes Kuşadası'nı konuşuyor" dedi.

Kuşadası Belediyesi eski Başkanı M. Lütfi Suyolcu'nun 27. ölüm yıl dönümü anma törenine katılmak üzere Kuşadası'na gelen Kültür Turizm ve Devlet eski Bakanı Fikri Sağlar, Başkan Ömer Günel'e nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete Belediye Meclis Üyeleri Fahrettin Çiçek ve Efe Berberoğlu, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, parti yöneticileri ile Kuşadası Esnaf ve Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Çağlayan Erdem katıldı.

"Kuşadası'nın yıldızı parlıyor"

Ziyarette konuşan Kültür Turizm ve Devlet eski Bakanı Fikri Sağlar, "Yerel yönetimlerin başında sizin gibi genç, dinamik ve başarılı başkanlar görmekten mutluluk duyuyorum. Göreve geldiğiniz günden bu yana hayata geçirdiğiniz projeler ve yaptığınız yatırımlar sayesinde Kuşadası'nın yıldızı parlamaya başladı. Kentteki değişimi hissedebiliyorsunuz. Vizyonu çok açık olan bir belediye başkanısınız. Türkiye'de herkes Kuşadası'nı konuşuyor. Ayrıca Kuşadası Belediyesi eski Başkanı M. Lütfi Suyolcu'yu anma etkinliğine verdiğiniz destek dolayısıyla da teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise deneyimli siyasetçi Fikri Sağlar'ı Kuşadası'nda ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Bizim için çok değerli bir siyasetçisiniz. Türkiye'nin sizin gibi deneyimli politikacılara çok ihtiyacı var. Sizlerden öğreneceğimiz çok şey var" diye konuştu. - AYDIN

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Fikri Sağlar, Ömer Günel, Kuşadası, Turizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Deneyimli siyasetçi Fikri Sağlar, Başkan Günel'le görüştü - Son Dakika


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