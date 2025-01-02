Deniz Tutgun'dan Uluslararası Başarı - Son Dakika
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Deniz Tutgun'dan Uluslararası Başarı

Deniz Tutgun\'dan Uluslararası Başarı

BŞEÜ öğrencisi Deniz Tutgun, yarışmada 'Kale Seramik Başarı Ödülü'nü kazandı.

02.01.2025 11:01
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini (BŞEÜ) öğrencisi Deniz Tutgun, Uluslararası Öğrenci Seramik Yarışması'nda büyük bir başarıya imza attı.

BŞEÜ Seramik ve Cam Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Deniz Tutgun, Muammer Çakı 12. Uluslararası Öğrenci Seramik Yarışması'nda 'Ateşin İçinden Gelen' isimli eseri, 'Serbest Seramik' dalında tek başarı ödülü olan 'Kale Seramik Başarı Ödülü'nü almaya hak kazandı. Yarışmaya toplamda 22 Türk, 3 yabancı üniversitenin seramik bölümü öğrencileri katıldı. Tutgun'un 2 eseri de Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi sergi salonunda düzenlenen sergide yer alarak sanatseverlerle buluşturulacak.

Genç sanatçının uluslararası alanda gösterdiği büyük başarı, gurur kaynağı oldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Deniz Tutgun'dan Uluslararası Başarı - Son Dakika

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