Denizi olmayan Ankara'ya plaj geldi - Son Dakika
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Denizi olmayan Ankara'ya plaj geldi

12.06.2022 00:58
Denizi olmayan Ankara'ya plaj geldi

Başkentlilerin en çok eksikliğini hissettiği plaj ortamı, Eymir Gölü'nde oluşturuldu.

Başkentlilerin en çok eksikliğini hissettiği plaj ortamı, Eymir Gölü'nde oluşturuldu. Beyaz kumda ziyaretçilerin kendilerini tatil bölgesinde hissettiği plajda, şezlonglarda canlı DJ performansı sunuluyor.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Eymir Gölü'nde bulunan plaj kafe, denizi olmayan Başkente tatil bölgesi havası katıyor. Özellikle hafta sonu Ankaralıların uğrak noktası haline gelen "Eymir Beach", zemininde bulunan çocuk oyun kumu ile kumsal havasını anımsatırken canlı DJ performansı ile haftanın 7 günü hizmet veriyor.

Ankara'daki deniz eksikliğini açtığı işletme ile kapatmaya çalıştıklarını belirten Selami Arel, "Doğma büyüm Ankaralıyım. Ankara'nın en büyük ihtiyacının deniz olduğunu düşünüyoruz. Bu formatı birçok ülkede gördüm. Ankara'nın da denize ihtiyacı olduğu için biz de plajı getirdik. Herkesin dikkatini çekiyor. Yerdeki kum, çocuk oyun kumu. İnsanlar burada canlı performans dinleyip soğuk içeceklerini içebiliyorlar. Normal plajda yapması gereken her şeyi rahat bir şekilde yapabiliyorlar" ifadelerine yer verdi.

"Suyun varlığından ziyade plaj konseptini oturtmak"

İlerleyen süreçte diğer denizi olmayan şehirlerde de bu konsepte mekan açmayı düşündüklerini aktaran Arel, "Eymir Gölü'ne de yakınız. Buradaki amaç suyun varlığından ziyade plaj konseptini oturtmak. Plaja gidildiğinde hep suya girmiyorlar, serinleyip içeceklerini içip sohbet edebiliyor. Burada canlı DJ performansı ile müzik dinletisi sunuyoruz bu da çok sayıda insanın ilgisini çekiyor" dedi.

"Buraya geldiğimde farklı bir şehirdeymiş gibi hissediyorum"

Ankara'nın merkezinde oluşturulan plajla farklı bir şehirdeymiş hissi yaşadığını vurgulayan Mustafa Akcan, "Aslında biz buraya yürüyüş için geldik. Sosyal medyadan değişik bir konsept olduğunu gördük. Gayet güzel bir ortam oluşturulmuş. Buraya geldiğimde farklı bir şehirdeymiş gibi hissediyorum. Zaten Ankara'da bir göl var. Eymir Gölü'nü ziyaret ettiklerinde bu keyfi yaşamak için buraya uğrayabilirler" diye konuştu.

"Ankara'nın tek dezavantajı denizi olmaması"

Ankara için aranan bir konsept olduğunu ve sosyal medyadan görüp arkadaşları ile geldiğini dile getiren İrem Taştemur, "Sosyal medyada gördüm ve merak edip geldim. Ankara için güzel bir konsept. Ankara'nın tek dezavantajı denizi olmaması. O yüzden böyle bir ortam oluşması güzel olmuş. İlk gördüğümüz anda 'Beach'e gidiyoruz' dedik. Geldiğimde de o ortamı hissettim" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Çankaya, Ankara, Eymir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Denizi olmayan Ankara'ya plaj geldi - Son Dakika

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