Denizli 2025'e Coşkuyla Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Denizli 2025'e Coşkuyla Girdi

Denizli'de yeni yıl kutlamaları büyük bir coşkuyla yapıldı, Vali kamu personelini ziyaret etti.

01.01.2025 02:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli 2025'e coşkuyla girdi

DENİZLİ - Denizli'de yeni yıl kutlamaları coşkuyla geçti. Kentin her noktasında havai fişekler patlarken, Vali Coşkun ise kentte görev başında olan kamu personellerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Denizli 2025'e büyük coşkuyla girdi. Kentin farklı noktalarındaki meydanlarda bir araya gelen onlarca vatandaşlar kutlamalar yaptı. Araç konvoyu yaparak kutlamalara dahil olan vatandaşlar ise dikkatlerden kaçmadı. Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun beraberindeki Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Denizli Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Hızır Ayçiçek ve beraberindeki heyet ile birlikte ziyaretlerde bulundu. Vali Coşkun ve beraberindekiler jandarma ve polis ekiplerini uygulama noktalarında, kamu hastanelerinde görev yapan personelleri ve 112 Acil Çağrı Merkezinde görevli personelin yeni yılını kutladı.

"Kazasız belasız bir yılbaşı geçmesini temenni ediyoruz"

Hem jandarma hemde emniyet teşkilatının gecenin huzur ve güven içerisinde geçmesi için gerekli tüm tedbirleri aldığını ifade eden Denizli Valisi Coşkun, "Emniyet teşkilatımızdan il genelinde bin 223 polis memurumuz, bekçimiz sahadan görevinin başında. Jandarma teşkilatımızdan da 644 jandarmamız kendi görev sahasında görevinin başında. Bu vesileyle bizde görev başında olan arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Onlara kolaylıklar diliyoruz. Yeni yıllarını kutluyoruz ve hem de alınan tedbirleri yerinde görmüş oluyoruz. Kolluk güçlerimiz dışında görev yapan personellerimiz var. Hastanelerimizde sağlık personelimiz de görevlerinin başında, onları da ziyaret ettik. Hastalarımızı ziyaret ettik. Ben bu vesileyle bütün Denizli hemşehrilerimizin yeni yılını kutluyorum. Yeni yılın hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bütün vatandaşlarımıza hemşehrilerimize sağlık, huzur, mutluluklar diliyorum. Vatandaşlarımızın yoğun olabileceği bütün yerlerde her türlü tedbirimizi aldık" dedi.

Kentin farklı noktalarındaki havai fişek gösterileri dron ile görüntülendi

Saatlerin 00.00'ı gösterdiğinde ise kentin hemen hemen her noktasında havai fişeklerin patlaması görsel şölen oluşturdu. Havai fişeklerin patlamasıyla oluşan görüntüler dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güvenlik, Denizli, Eğitim, Yerel, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Denizli 2025'e Coşkuyla Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
08:08 İstanbul’da büyük Gazze buluşması Binlerce kişi Galata’ya yürüyor İstanbul'da büyük Gazze buluşması! Binlerce kişi Galata'ya yürüyor
07:52 Yılbaşı gecesinde İsrail’e alarm verdiren roketli saldırı Yılbaşı gecesinde İsrail'e alarm verdiren roketli saldırı
04:46 Porto Riko’da halkın yüzde 90’ı yeni yıla elektriksiz girdi Porto Riko'da halkın yüzde 90'ı yeni yıla elektriksiz girdi
14:50 Öcalan’ı İmralı’da kim tokatladı Ümit Özdağ’dan büyük ses getirecek iddia Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
14:49 Yeni Zelanda, 2025’i muhteşem havai fişek gösterileriyle karşıladı Yeni Zelanda, 2025'i muhteşem havai fişek gösterileriyle karşıladı
14:47 Orhan Kemal’in oturduğu ev satışa çıkarıldı İstenilen para dudak uçuklattı Orhan Kemal'in oturduğu ev satışa çıkarıldı! İstenilen para dudak uçuklattı
14:26 Benzin, mazot ve LPG’ye büyük zam Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam
14:22 Şam’daki Başbakanlık Sarayı’nda ilk kez ezan okundu Şam'daki Başbakanlık Sarayı'nda ilk kez ezan okundu
14:14 Melis Sezen oryantal dansıyla çok konuşuldu Melis Sezen oryantal dansıyla çok konuşuldu
14:13 Survivor 2025’te kim ne kadar kazanacak İşte isim isim yarışmacıların aldıkları ücretler Survivor 2025'te kim ne kadar kazanacak? İşte isim isim yarışmacıların aldıkları ücretler
14:10 21 yaşında 104 yıl hapisle aranıyordu, suçüstü yakalandı 21 yaşında 104 yıl hapisle aranıyordu, suçüstü yakalandı
13:57 Kahramanmaraş’ta 4.0 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem
13:56 Ferdi Kadıoğlu’nun müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı Ferdi Kadıoğlu'nun müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 10:34:41. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli 2025'e Coşkuyla Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.