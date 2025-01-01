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Denizli 2025'e coşkuyla girdi

DENİZLİ - Denizli'de yeni yıl kutlamaları coşkuyla geçti. Kentin her noktasında havai fişekler patlarken, Vali Coşkun ise kentte görev başında olan kamu personellerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Denizli 2025'e büyük coşkuyla girdi. Kentin farklı noktalarındaki meydanlarda bir araya gelen onlarca vatandaşlar kutlamalar yaptı. Araç konvoyu yaparak kutlamalara dahil olan vatandaşlar ise dikkatlerden kaçmadı. Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun beraberindeki Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Denizli Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Hızır Ayçiçek ve beraberindeki heyet ile birlikte ziyaretlerde bulundu. Vali Coşkun ve beraberindekiler jandarma ve polis ekiplerini uygulama noktalarında, kamu hastanelerinde görev yapan personelleri ve 112 Acil Çağrı Merkezinde görevli personelin yeni yılını kutladı.

"Kazasız belasız bir yılbaşı geçmesini temenni ediyoruz"

Hem jandarma hemde emniyet teşkilatının gecenin huzur ve güven içerisinde geçmesi için gerekli tüm tedbirleri aldığını ifade eden Denizli Valisi Coşkun, "Emniyet teşkilatımızdan il genelinde bin 223 polis memurumuz, bekçimiz sahadan görevinin başında. Jandarma teşkilatımızdan da 644 jandarmamız kendi görev sahasında görevinin başında. Bu vesileyle bizde görev başında olan arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Onlara kolaylıklar diliyoruz. Yeni yıllarını kutluyoruz ve hem de alınan tedbirleri yerinde görmüş oluyoruz. Kolluk güçlerimiz dışında görev yapan personellerimiz var. Hastanelerimizde sağlık personelimiz de görevlerinin başında, onları da ziyaret ettik. Hastalarımızı ziyaret ettik. Ben bu vesileyle bütün Denizli hemşehrilerimizin yeni yılını kutluyorum. Yeni yılın hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bütün vatandaşlarımıza hemşehrilerimize sağlık, huzur, mutluluklar diliyorum. Vatandaşlarımızın yoğun olabileceği bütün yerlerde her türlü tedbirimizi aldık" dedi.

Kentin farklı noktalarındaki havai fişek gösterileri dron ile görüntülendi

Saatlerin 00.00'ı gösterdiğinde ise kentin hemen hemen her noktasında havai fişeklerin patlaması görsel şölen oluşturdu. Havai fişeklerin patlamasıyla oluşan görüntüler dron ile havadan görüntülendi.