Denizli Büyükşehir Belediyesi Ramazan Programları Devam Ediyor

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Ramazan ayında vatandaşların birlikte vakit geçirmesi amacıyla her sene yaptığı etkinliklere bu senede devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi ramazan programları kapsamında, kente dünyaca ünlü Kazakistanlı müzik topluluğu Turan Ethno Folk Band'ı (Er Turan) getirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 11 ayın sultanı ramazan ayına özel hazırladığı "Büyükşehir'le Ramazan" programları başladı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak gerçekleştirilen ilk etkinlik tasavvuf musikisi sanatçısı Mehmet Kemiksiz'in dinletisi oldu. 16 Mart Cumartesi günü ise dünyaca ünlü Kazakistanlı müzik topluluğu Turan Ethno Folk Band (Er Turan) Denizlililer için sahne aldı. Programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konser öncesi salonu hınca hınç dolduran hemşehrilerine seslenen Başkan Zolan, herkesin ramazan ayını tebrik etti.

Er Turan konserine yoğun ilgi

Bir süre önce düzenledikleri Er Turan konserine çok yoğun ilgi olduğunu, vatandaşların talebi üzerine bir kez daha dünyaca ünlü müzik gurubunu hemşehrileriyle buluşturduklarını anlatan Başkan Zolan, "Ben tekrar davetimizi kabul edip geldiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. Tüm vatandaşlara keyifli seyirler dileyen Başkan Zolan, 11 ayın sultanı mübarek ayın manevi huzur ve bereketini hep birlikte yaşamayı temenni ederek, Büyükşehir'le Ramazan programlarının devam edeceğini, tüm hemşehrilerini bu güzellikleri hep birlikte yaşamaya davet etti. Konuşmanın ardından eEski ulusal çalgı seslerini çağdaş uygulama ve yorumla buluşturan Turan Ethno Folk Band, konserde geleneksel Türk ezgilerini seslendirdi.

Büyükşehir'le Ramazan programları

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayına özel hazırladığı Büyükşehir'le Ramazan programları 22 Mart 2024 Cuma günü saat 21.30'da sevilen sanatçı Fatih Erkoç konseri ile sürecek. 23 Mart 2024 Cumartesi günü saat 21.30'da Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Kent Orkestrası'nın 'Ramazan İlahileri' konseri yapılacak. 6 Nisan 2024 Cumartesi günü ise saat 21.30'da seslendirdiği ezgilerle dinleyicileri büyüleyen Eşref Ziya Terzi tasavvuf müziği konseri ile gönüllerde hoş bir seda bırakacak. 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da düzenlenecek son Büyükşehir'le Ramazan programında ise sevilen müzisyen Feyzullah Çelebi sahne alacak. - DENİZLİ