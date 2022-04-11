Denizli'de 4 mevsim 1 günde yaşandı - Son Dakika
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Denizli'de 4 mevsim 1 günde yaşandı

11.04.2022 14:29

Denizli'de 4 mevsim 1 günde yaşandı Önce kar yağan Denizli'de, şiddetli dolu yağışı sonrası hayat felç olduDENİZLİ Sıcak ve fırtınalı bir hafta sonunu geride bırakan Denizli, haftanın ilk iş gününde 4 mevsimi bir arada yaşadı.

Denizli'de 4 mevsim 1 günde yaşandı

Önce kar yağan Denizli'de, şiddetli dolu yağışı sonrası hayat felç oldu

DENİZLİ Sıcak ve fırtınalı bir hafta sonunu geride bırakan Denizli, haftanın ilk iş gününde 4 mevsimi bir arada yaşadı. Güne kar yağışıyla uyanan Denizli'de, Nisan ayının ortalarına aniden etkili olan gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Baharın ortasında kışı yaşayan kentte etkili olan olumsuz hava koşulları, öğle saatlerinde yerini güneşe bıraktı.

Denizli'de hafta sonu zaman zaman şiddetli fırtına etkili olsa da, 25 dereceleri bulunan hava sıcaklıkları nedeniyle vatandaşlar güneşin tadını çıkardı. Son 10 yılın en soğuk ve yağışlı kışının ardından geçtiğimiz hafta mevsim normallerine yükselen sıcaklıklarla sevinen Denizlililer, bahar mevsiminin ortasında 1 günde 4 mevsimi bir araya yaşadı. Kentin yüksek kesimleri ve ilçelerde kar yağışının görüldüğü kentte, bir anda bastıran gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, şiddetli bir şekilde yağan doludan kaçmak için çatı altlarına ve dükkanlara sığındı. Kısa sürede etkisini bir çok noktada gösteren dolu, bazı noktalarda ise beyazlık oluşturdu. Yaklaşık 20 dakikalık sürenin ardından dolu yağışının kesilmesiyle beraber, güneş yüzünü tekrar gösterdi.

"Dolu yağışı aniden geldi"

Son zamanlarda havaların farklılık gösterdiğini ve tedbirsiz dışarı çıktığını belirten Nuray Divrik, "Hafta sonu çok güzeldi hava yani yazlıklarımızı çıkarmıştık zaten kısa kollu kıyafetler ile geziyorduk. Bu sabah saatlerinde ise bir anda hava soğudu. Bir anda gök gürültü dolu yağdı. Bizde buraya sığındık, tedbirsiz çıkmıştık. Bazı ilçelerimizde kar yağdı, bugünde dolu yağınca bizde burada bir süre kaldık" dedi.

Denizli'de 4 mevsim 1 günde yaşandı
Denizli'de 4 mevsim 1 günde yaşandı
Denizli'de 4 mevsim 1 günde yaşandı

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Denizli, Nisan, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Denizli'de 4 mevsim 1 günde yaşandı - Son Dakika


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