Denizli'de Koruyucu Aile Etkinliği - Son Dakika
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Denizli'de Koruyucu Aile Etkinliği

Denizli\'de Koruyucu Aile Etkinliği
01.07.2025 16:07
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Denizli'de Koruyucu Aile Günü'nde 180 koruyucu aile, 216 çocuğa sıcak yuva sağlıyor.

Denizli'de "2025 Aile Yılı" ve 30 Haziran Koruyucu Aile Günü" olması ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Denizli Valiliği koordinesinde düzenlenen "Koruyucu Aile Etkinliği" düzenlendi. Koruyucu ailelerin sadece bir çocuğun değil bir toplumun geleceğine sahip çıkmak olduğu belirten Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Denizli'de 180 koruyu ailemiz, 216 çocuğumuza sıcak bir yuva sunuyor. Çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve güvenli büyümeleri için gerekli tüm desteği vermeye ve güçlendirmeye kararlıyız" dedi.

Denizli'de "2025 Aile Yılı" ve 30 Haziran Koruyucu Aile Günü" olması ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Denizli Valiliği koordinesinde düzenlenen "Koruyucu Aile Etkinliği" düzenlendi. Akşam yemeği ve çeşitli ikramların ardından şişme oyun parkurlarında gönüllerince eğlenen çocuklar hem keyifli vakit geçirdi hem de becerilerine geliştirebilecekleri birbirinden renkli etkinliklere katıldı. Halat çekme, çuval yarışı, pamuk şeker ikramı, geleneksel oyunlar ve palyaço gösterileriyle adeta bir bayram havasında geçen etkinlikte, çocukların neşesi yüzlerinden okunmuş, ortaya unutulmaz anlar çıktı. Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 180 koruyucu aile ve 216 çocuğun katılım sağladığı etkinlikte yakından ilgilenerek sohbet etti.

Sosyal Tesiste düzenlenen etkinliğe Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ekrem Boran, Prof. Dr. Bülent Topuz, koruyucu aileler ve çocuklar katıldı.

"Denizli'de 180 koruyu ailemiz, 216 çocuğumuza sıcak bir yuva sunuyor"

Etkinlikte açılış konuşmasını gerçekleştiren Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Bugün burada, sevginin ve fedakarlığın bir araya geldiği, gönüllerin birleştiği, umutların filizlendiği ve hayatların değiştiği çok özel bir programda birlikteyiz. İlimizde 180 koruyucu ailemiz, 216 çocuğumuza sıcak bir yuva, güvenli bir gelecek sunuyorlar. Koruyucu Aile Sisteminin ardında çok büyük bir emek, sabır ve sevgi yatıyor. Sizler, bir çocuğun yeniden güvenebileceği bir dünya kurmasına vesile oldunuz. Bu nedenle her birinize gönülden teşekkür ediyor, göstermiş olduğunuz bu özveriyle hepimize ilham verdiğinizi özellikle ifade etmek istiyorum" dedi.

"Koruyu aile olmak, sadece bir çocuğun değil bir toplumun geleceğine sahip çıkmaktır"

Koruyu ailelerin önemini dile getiren Vali Coşkun, "Koruyucu aile olmak, sadece bir çocuğun değil, aslında bir toplumun geleceğine sahip çıkmaktır. Sevgiyle kurulan bu bağlar, çocuğun kendine güvenini yeniden inşa ederken, toplumun vicdanını da canlı tutmaktadır. Aile olma sadece kan bağıyla değil, yürek bağıyla da mümkündür. Sizler bu bağı en güzel haliyle kuran, yaşatan, güçlendiren çok değerli ailelerimizsiniz" diye konuştu.

"Çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve güvenli büyümeleri için gerekli tüm desteği vermeye ve güçlendirmeye kararlıyız"

Devlet olarak her daim yanlarında olduklarını ve destekleri güçlendirmeye kararlık olduklarını ifade eden Vali Coşkun, "Devlet olarak, siz kıymetli ailelerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve güvenli bir şekilde büyüyebilmeleri için gerekli tüm desteği vermeye, bu yapıyı birlikte daha da güçlendirmeye kararlıyız. Sosyal hizmet uzmanlarımızdan kurumlarımıza kadar hep birlikte el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Sevgili çocuklar, bu ülkenin en değerli hazinesi sizlersiniz"

Sözlerin devamında Vali Coşkun, bu ülkenin en değerli hazinesi çocukların olduğu belirterek, "Sevgili çocuklar, bu ülkenin en değerli hazinesi sizlersiniz. Gözlerinizdeki ışık, yarınlarımızın umududur. Hep birlikte, sevgiyle ve dayanışmayla daha güzel bir gelecek inşa edeceğimize yürekten inanıyorum. Hepinize tekrar saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli'de Koruyucu Aile Etkinliği - Son Dakika

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