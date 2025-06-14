Denizli'de Opera ve Bale Günleri Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Denizli'de Opera ve Bale Günleri Protokolü İmzalandı

14.06.2025 21:58  Güncelleme: 23:42
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Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Hierapolis ve Laodikya Antik Tiyatrolarında 'Opera ve Bale Günleri' düzenlemek üzere protokol imzaladı. Etkinlik, kültürel bir yolculuğun ilk adımı olarak öne çıkıyor.

(DENİZLİ)- Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü arasında 'Denizli'de Opera ve Bale Günleri' protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Hierapolis ve Laodikya Antik Tiyatrolarında 'Opera ve Bale Günleri' düzenlenecek.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, 'Denizli'de Opera ve Bale Günleri' iş birliği protokolünü imzaladı. İmzalanan protokolle Hierapolis Antik Tiyatro ve Laodikya Antik Tiyatrosu'nda 'Opera ve Bale Gecesi' yapılacak.

Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i anarak konuşmasına başlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"Manisa'mızın, ülkemizin yetiştirdiği kıymetli bir değer olan kardeşim Ferdi Zeyrek'i sonsuzluğa uğurladık. Kendisini bir dost, bir yol arkadaşı, bir kardeş olarak hep kalbimde taşıyacağım. Onun dürüst, ahlaklı, halkına sevdalı duruşu her zaman örnek alınacak. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Tüm ailesine, sevenlerine ve Manisa halkına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Sanat, toplumları bir araya getiren en güçlü köprülerden biridir. Farklı kültürleri, dilleri ve inançları birleştirir, insanlara umut ve nefes olur. Bu yüzden şehrimizin böylesi değerli bir projeyle buluşması bizler için çok önemli. Bu etkinlikler uzun yıllar sürecek büyük bir kültür yolculuğunun ilk adımıdır. Aşk-ı Memnu Operası ile başlayacak etkinlikler; Senfonik Neşet Ertaş Türküleri Konseri, Carmina Burana Sahne Kantatı ve Kuğu Gölü Balesi ile devam edecek. Özellikle antik kentlerimiz Laodikeia ve Hierapolis'te düzenlenecek gösterilerle geçmiş ve geleceği bir araya getireceğiz. Böylece Denizli'mizin kültürel zenginliklerini tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtacağız."

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Tarih boyunca medeniyetlere ev sahipliği yapmış, kültür ve doğanın eşsiz bir uyum içinde buluştuğu Denizli şehrimizi opera ve bale ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kıymetli katkı ve destekleriyle bu yıl ilk kez hayata geçirilen 1. Denizli Opera ve Bale Günleri yalnızca bir etkinlik değil, aynı zamanda uzun yıllar sürmesi hedeflenen kalıcı ve güçlü bir kültürel yolculuğun ilk adımı olacaktır. ve biz Devlet Opera ve Balesi olarak bu anlamlı başlangıcın parçası olmaktan büyük sevinç duyuyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Denizli'de Opera ve Bale Günleri Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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