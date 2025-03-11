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Denizli'de Tarım Fotoğraf Sergisi

14. Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Sergisi, Denizli'de sanatseverlerle buluştu.

11.03.2025 22:56
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Denizli'de tarım, orman ve insan konulu fotoğraflar görücüye çıktı

14. Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Sergisi Denizlili Sanatseverlerin ilgisine sunuldu

DENİZLİ - Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği "Tarım, Orman ve İnsan Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar, illerde sergilenmeye başlandı.

Denizli iline gönderilen 14. Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar, 10-13 Mart 2025 tarihleri arasında vatandaşların ziyaretine açıldı. 14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'na bu yıl toplam 1.988 katılımcı, 8.776 eserle başvurduğu belirtildi. Seçici kurul tarafından 13 eser ödüle layık görülürken, 120 eser sergilenmek üzere seçildi. Ayrıca, bir eser de Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından "Bakan Özel Ödülü"ne layık bulundu. 14 yıldır aralıksız düzenlenen yarışmaya bu yıl ilk kez uluslararası boyut kazandırıldı ve "14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması (UTOİFY)" adıyla hayata geçirildi. Yarışmanın ödül töreni, 14 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Sergi, 13 Mart 2025 Perşembe günü saat 22.00'ye kadar ziyaret edebileceği öğrenildi. 2009 yılından bu yana düzenlenen ve kamuoyunda yoğun ilgi gören "Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması", bu yıl; Genel, Çiftçi, Öğrenci, Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları ve "Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı" olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirildi.

Serginin açılışına; İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk, TMO Denizli Başmüdürü Yücel Türkmenoğlu, Denizli Et Kombinası Müdürü Alper Durmuş, Denizli TKDK İl Koordinatörü Bilal Taştepe, Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürü Serkan Canibey, şube ve ilçe Müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli'de Tarım Fotoğraf Sergisi - Son Dakika

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