Denizli'de ters yönden giden sürücüye 7 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
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Denizli'de ters yönden giden sürücüye 7 bin TL ceza kesildi

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Denizli'de ters yönde giden sürücüye 7 bin 129 TL cezai işlem uygulandı. Sürücü, Merkezefendi ilçesinde yaklaşık 2 kilometre boyunca ters yönde seyretti. Görüntüler sosyal medyada da gündem oldu. Denizli Emniyet Müdürlüğü, kamera incelemeleri sonucunda sürücünün plakasını tespit etti. Sürücüye 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

22.05.2024 12:38
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Denizli'de ters yönden giden sürücüye 7 bin TL ceza kesildi

DENİZLİ - Denizli'de ters yönde giderek trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücüye 7 bin 129 TL cezai işlem uygulandı.

Geçtiğimiz günlerde Merkezefendi ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde ters yönde giden sürücü akıllara durgunluk getirdi. Yaklaşık 2 kilometre ters yönde giden sürücüyü ise diğer sürücüler tarafından kayda alındı. Sosyal medyada da gündem olan görüntülerin ardından Denizli Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü EDS Merkezi tarafından yapılan kamera incelemelerinde ters yönde giden aracın plakası tespit edildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kural ihlali yapan araç sürücüsüne '2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü karayollarında araçların ters istikamette sürülmesi, Trafik işaret levhalar, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak' maddelerinden toplam 7 bin 129 TL cezai işlem uygulanmış ayrıca 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek' suçundan adli işlem başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Denizli\'de ters yönden giden sürücüye 7 bin TL ceza kesildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli'de ters yönden giden sürücüye 7 bin TL ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de ters yönden giden sürücüye 7 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
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