Denizli'deki 827 mezarlık Büyükşehire emanet - Son Dakika
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Denizli'deki 827 mezarlık Büyükşehire emanet

13.08.2022 12:28

Denizli'deki 827 mezarlık Büyükşehire emanet Başkan Zolan: "Mezarlıklarımızı ecdadımıza yakışır hale getiriyoruz" Denizli genelinde bulunan 827 mezarlığın bakım, onarım ve temizliklerini rutin olarak gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların en acılı günlerinde de...

Denizli'deki 827 mezarlık Büyükşehire emanet

Başkan Zolan: "Mezarlıklarımızı ecdadımıza yakışır hale getiriyoruz"

DENİZLİ - Denizli genelinde bulunan 827 mezarlığın bakım, onarım ve temizliklerini rutin olarak gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların en acılı günlerinde de yanlarında oluyor. İlçe ziyaretlerinde mezarlıklarda da incelemede bulunan Başkan Zolan, "Mezarlıklarımızı ecdadımıza yakışır hale getiriyoruz" dedi.

Denizli'nin 19 ilçesi ve 616 mahallesinde sürdürdüğü defin hizmetlerinin yanı sıra kent genelindeki toplam 827 mezarlığın bakım, onarım ve temizliklerini rutin olarak gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların en acılı günlerinde de yanlarında oluyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha rahat yapabilmeleri için kent genelindeki ihtiyaç olan mezarlıklarda duvar, tel örgü, giriş kapılarının yenilenmesi, çit çekilmesi, çeşme ve kilit parke taşı döşenmesi gibi çalışmaları titiz bir şekilde sürdürüyor. İlçe ziyaretlerinde mezarlıklarda da incelemede bulunarak vatandaşların isteklerini dinleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentin 19 ilçesi ve 616 mahallesinde bulunan tüm mezarlıklarda, defin, bakım ve onarım işlemlerinin 2014 yılından itibaren Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olduğunu söyledi.

Birçok mezarlığın duvarları yoktu

Tüm mezarlıkları ecdada yakışır hale getirdiklerini vurgulayan Başkan Zolan, "Büyükşehir ile birlikte sorumluluğumuza geçen tüm mezarlıklarda yaptığımız tespitlerimizde birçok mezarlığın duvarları yoktu. Mezarlıkların içerisinde hayvanlar geziniyor, kuruyan otlar yangınlara neden oluyordu" dedi. Öncelik sırasına göre mezarlıklarda çalışma planladıklarını anlatan Başkan Zolan, duvarlar, kapılar, yürüyüş yolları, kilit parke taşı, çeşme gibi tüm ihtiyaçları giderdiklerini ifade etti. Söz konusu hizmetin aynı zamanda bu vatanı kendilerine emanet eden ecdada bir teşekkür olduğunu dile getiren Başkan Zolan, şöyle konuştu: "Bu çalışmalar manevi dünyamıza yapılan yatırımlardır. Bizlere böyle güzel bir memleket bırakan ecdadımıza teşekkür etmiş oluyoruz. Bununla birlikte gelecek nesillerin mezarlıkların ne kadar değerli ve önemli olduğunu anlamalarını sağlıyoruz"

"En üst seviyede hizmet vermek için gayret ediyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların en acılı günlerinde yanlarında olduklarını ifade eden Başkan Zolan, "Cenaze hizmetlerimizi ücretsiz olarak, en üst seviyede vermek için gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu konuda geri dönüşler gayet olumlu oluyor. Bu hizmet ile onların da manevi dünyaları huzur buluyor. Sevdiklerimizin mezarının uygun bir ortamda ziyaret edilmesi insanımıza huzur veriyor. Defin işlemlerinin de zamanında, ücretsiz ve dini vecibelerimize uygun yapılması vatandaşlarımız açısından da memnuniyetle karşılanıyor. Hepimiz bir gün bu dünyadan ayrılacağız ve mezarlıklar edebi mekanlarımız olacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Denizli'deki 827 mezarlık Büyükşehire emanet - Son Dakika

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