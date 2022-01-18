Denizli'nin 4 ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika

- Denizli'nin 4 ilçesinde eğitime kar engeli

DENİZLİ - Denizli'nin 4 ilçesinde yoğun kar yağışının ardından eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Denizli'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde her yeri beyaza bürüdü. Bazı ilçelerde 20 santimetreyi bulan kar kalındığı, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye kadar ulaştı. Sürücülere de zor anlar yaşatan kar, eğitime de engel getirdi. Olumsuz hava şartlarıyla beraber Çameli ve Çivril ilçelerinde 18 Ocak 2022 Salı günü 1 gün süreyle taşımalı eğitime tabi olunan yerlerde, Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinde ise bütün okullardaki eğitime 1 gün süreyle ara verildi.