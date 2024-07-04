Yerel

Denizli'nin dağlarında belgeseli aratmayan görüntüler

Belgeselleri aratmayan görüntüler Denizli'de kayda geçti

DENİZLİ - Denizli'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için belli noktalara yerleştirilen fotokapanlara birçok yaban hayvanı takıldı.

Denizli'de Arazi şartlarında güvenliği sağlamak, yaban hayatını gözlemlemek ve türlerin gelişimini kayıt altına almak amacıyla kullanılan fotokapanlar, vahşi yaşamı birbirinden ilginç anlara tanıklık etti. Yaban hayatının şehrin farklı noktalarına ve özelliklede ormanlık alanlara kurulan fotokapanlar takılan görüntüler belgeselleri aratmadı. Denizli'nin dağlarında belgeseli aratmayan görüntüler de tilki, dağ keçileri ve kızılgeyik görüntüleri fotokapanlara yansıdı.