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Denizli'nin müze hayali gerçek oluyor - Son Dakika

Denizli'nin müze hayali gerçek oluyor

11.01.2022 13:16

Denizli'nin müze hayali gerçek oluyor Denizli Kent Müzesi yapımına başlandı Başkan Zolan: "Söz verdik yapıyoruz" Denizli'nin uzun yıllardır hayalini kurduğu Denizli Kent Müzesi'nin yapımına başladıklarının müjdesini veren Başkan Zolan, "Söz verdik yapıyoruz.

Denizli'nin müze hayali gerçek oluyor

Denizli Kent Müzesi yapımına başlandı

Başkan Zolan: "Söz verdik yapıyoruz"

DENİZLİ - Denizli'nin uzun yıllardır hayalini kurduğu Denizli Kent Müzesi'nin yapımına başladıklarının müjdesini veren Başkan Zolan, "Söz verdik yapıyoruz. Denizli turizmine çok büyük katkı sağlayacak, kentin tarihi değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasında büyük bir rol oynayacak" dedi.

Denizli'nin uzun yıllardır hayalini kurduğu kent müzesi yapım protokolünün 21 Aralık 2021'de imzalanmasının ardından ihaleyi alan firma Denizli Kent Müzesi projesine başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi arasındaki işbirliği kapsamında inşa edilecek projenin 450 gün yapım süresi olacağı ve yaklaşık 27 milyon liraya mal olacağı ifade edildi. Çevre güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından taş binalar olarak bilinen eski Endüstri Meslek Lisesi'nin Denizli Kent Müzesi olarak hayata geçmesi için çalışmalar başladı. Eski Endüstri Meslek Lisesi'nin restorasyonu ile ortaya çıkacak Denizli Kent Müzesi için ilk etapta işe zamana karşı özelliğini ve görevini yitirmiş çatı sistemlerinden başlandığı belirtildi.

"Kent müzesi inşasına söz verdiğimiz gibi başladık"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, uzun yıllardır hayali kurulan kent müzesinin Denizli turizmine çok büyük katkı sağlayacağını ve tarihi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında büyük bir rol oynayacağını söyledi. Başkan Osman Zolan, "Denizli'miz başta Pamukkale'miz olmak üzere, termal sularımız, kayak merkezimiz, 19 antik kentimiz ve adını sayamayacağımız birçok doğal, tarihi ve kültürel zenginliğe sahip. Denizli'mizi turizm sektöründe daha da ileri noktalara götürmek, şehrimizin değerlerini yarınlarımıza ulaştırmak ve Denizli'mizin güzelliğine güzellik katmak için hepimizin hayali olan kent müzesi inşasına söz verdiğimiz gibi başladık. Çok şükür söz verdik yapıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Denizli Kent Müzesi

2 bin 570 metrekare kapalı alana sahip olacak Denizli Kent Müzesi'nde Cumhuriyet döneminden Osmanlı'ya, Denizli'nin mutfak kültüründen Denizli efelerine kadar birçok değer yer alacak. Hane kültürü canlandırma odaları, Denizli mutfak kültürü, Milli mücadelede Denizli, Denizli'nin ileri gelenleri, Denizli'nin ilkeleri, Denizli tarihi, Atatürk'ün büyük Ege gezisi, Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet döneminde bölgede tarım, sanayi, ekonomi ve sosyal hayat, Denizli efeleri, Denizli el sanatları, Osmanlı'dan günümüze dokuma, kumaşçı dükkanı, geçmişten günümüze Denizli geleneksel zanaatlar, ticari hayat, Denizli evleri, Denizli mimarisi ve Denizli'nin simgeleri gibi onlarca değer Denizli Kent Müzesi'nde sergilenecek.

Denizli'nin müze hayali gerçek oluyor
Denizli'nin müze hayali gerçek oluyor
Denizli'nin müze hayali gerçek oluyor

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Denizli, Osmanlı, Turizm, Müze, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Denizli'nin müze hayali gerçek oluyor - Son Dakika


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