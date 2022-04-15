Depreme hazırlık ve risk tespitinde Sakarya pilot il olarak belirlendi - Son Dakika

Depreme hazırlık ve risk tespiti için başlatılan çalışmada pilot il olarak belirlenen Sakarya'da, önümüzdeki 6 aylık süreçte hasarlı yapıların tespiti gerçekleştirilecek. Çalışmanın sonunda 'Sakarya İli Yapısal Hasar Görebilirlik' raporu ortaya çıkacak ve deprem eylem planı oluşturulacak. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Bakanlığımız ve AFAD Sakarya'yı pilot olarak seçti. Yapacağımız bu çalışma Türkiye'de İnşallah rol model olacak. Depreme tüm yönleriyle, en etkin şekilde hazırlanıyoruz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından AFAD temsilcileri, SUBÜ akademisyenleri ve ilçe belediyelerin teknik personelleri katılımıyla 'Sakarya İli Yapısal Hasar Görebilirlik' çalışması görüşüldü. SGM'de gerçekleştirilen toplantıya AFAD Deprem Daire Başkanı Dr. Murat Nurlu, Sakarya AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Mustafa Deverenli, SUBÜ Doktora Öğretim Üyesi Osman Kırtel ve teknik personeller katıldı.

"Sakarya'nın deprem risk haritası çıkarılacak"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD, depreme hazırlık ve risk tespiti için başlatılan çalışmada Sakarya'yı pilot il olarak belirledi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm personeli, AFAD teknik personeli ve üniversitelerin görevlendirildiği uzmanlardan oluşan bir ekip oluşturdu. Yürütülen çalıştayda, Sakarya'daki hasarlı yapıların 6 ay gibi bir sürede tespit edilmesi için plan yapıldı. Kurulan saha ekibi, Büyükşehir'in ve tüm kurumların teknik altyapısını kullanarak, tam donanımlı bir tespit çalışmasıyla muhtemel bir depremde risk oluşturacak yapı stoklarını işaretleyecek. Bu işlemlerin sonunda dönüşüm ve güçlendirme çalışmaları için gerekli adımlar atılacak. Sakarya'nın muhtemel afetlere hazırlanması için atılan bu önemli adım Marmara'da ve hatta Türkiye'de rol model olacak.

"Bu şehir depremden sonra yeniden doğdu"

Başkan Ekrem Yüce, Sakarya'yı depreme ve yaşanabilecek tüm afetlere hazır hale getirmek ve en kötü senaryoya dahi hazır olabilmek için çalıştıklarını belirterek, "Malumunuz Sakarya çok acılar çekti. Bundan tam 23 yıl önce bir gece vakti hayatımızın belki de en acı tecrübesini yaşadık. Belki bazılarımız ailesini, en sevdiğini kaybetti ama ışığımız hiç sönmedi. AK Parti'nin güçlü belediyecilik anlayışıyla bu şehir adeta yeniden doğdu. Bir daha toparlanamaz denilen bu kent Türkiye'nin sanayi ve turizm üssü haline geldi. Hükümetimiz 23 yılda Sakarya'nın gelişmesi için önemli fedakarlıklar yaptı. Biz de AK Parti'nin tecrübesi, bilgi ve birikimiyle inşa etmeye, güçlü adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu çalışma afetlere hazırlık için çok önemli bir adımdır. Depreme tüm yönleriyle, en etkin şekilde hazırlanıyoruz. Bakanlığımız ve AFAD'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Sakarya'ya yapılacak en hayırlı hizmet"

Sakarya AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, "Hasar tespit çalışma grubunun aynı zamanda afet öncesi, sırası ve sonrasında görevleri var. 6 aylık bir sürede bu çalışma inşallah tamamlanacak. Bu çalışma grubundaki teknik personellerimiz için hayatında yapmış olduğu en hayırlı çalışma olacak. Bu şehrimize yapacağınız en hayırlı hizmettir. Bu çalışma sayesinde hasarlı binalar ayıklanacak. Bu anlayışla bu çalışma grubundaki arkadaşlarımıza kolaylık diliyorum. Afetleri incelediğimizde hepsinin altında basit ve alınmamış önlemler var. Biz bu çalışma ile bunların önüne geçeceğiz" diye konuştu.

"Tüm Türkiye'ye örnek olacak"

AFAD Deprem Daire Başkanı Dr. Murat Nurlu ise yürütülen çalışmanın Sakarya'dan tüm Türkiye'ye örnek olacağını ifade ederek, "Sizler bu örnek çalışmanın ilk neferlerisiniz. Elbette başlarda bir takım zorluklar, engeller karşınıza çıkacak ama bu çalışmadaki 80 kişinin de ortak amacı başarılı bir sonuca ulaşmak. Buradaki yapılacak çalışma sadece Sakarya ile kalmayacak bölgedeki tüm illerde bir genelge, yönetmelik çerçevesinde buradaki sonuçları yayacağız ve bir ilde yapı stoku belirleme çalışmasının nasıl yapıldığını örneklendirmiş olacağız" şeklinde konuştu. Teknik detayları aktaran Sakarya Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Mustafa Deverenli ise, "Önümüzde 6 aylık bir proje süremiz var. Bu süre içerisinde 40 saha personeliyle çalışacağız. Bu saha personellerimiz minimum 50 bina verisini sisteme işlediğinde planlanan süre içerisinde çalışmayı tamamlayabiliriz. Bu projenin asıl amacı başta deprem olmak üzere afet tehlikelerinin azaltılmasıdır. Projenin başarılı bir şekilde hayat geçirilmesi ve sonuca ulaşması halinde diğer illerimizde de uygulanmak üzere iyi bir örnek model teşkil edecek" ifadelerini kullandı. - SAKARYA