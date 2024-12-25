Derdin Köyü'nde Kanal Temizliği - Son Dakika
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Derdin Köyü'nde Kanal Temizliği

Derdin Köyü\'nde Kanal Temizliği

Düzce ekipleri, Derdin Köyü'nde yağış öncesi kanal temizliği yaparak taşkın riskini azaltıyor.

25.12.2024 13:25
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DÜZCE(İHA) – Düzce İl Özel İdaresi ekipleri yağışlar öncesinde Derdin Köyü'nde kanal temizliği çalışmaları devam ediyor.

Düzce İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Derdin Köyü'nde yürütülen kanal temizliği çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalarla su birikintilerinin önlenmesi ve yaşanabilecek taşkın risklerinin azaltılması hedeflenirken, köy yollarında güvenli ulaşım sağlanması hedefleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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