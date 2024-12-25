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DÜZCE(İHA) – Düzce İl Özel İdaresi ekipleri yağışlar öncesinde Derdin Köyü'nde kanal temizliği çalışmaları devam ediyor.

Düzce İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Derdin Köyü'nde yürütülen kanal temizliği çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalarla su birikintilerinin önlenmesi ve yaşanabilecek taşkın risklerinin azaltılması hedeflenirken, köy yollarında güvenli ulaşım sağlanması hedefleniyor. - DÜZCE