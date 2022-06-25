Derince'de ücretsiz kurban pazarı servisi - Son Dakika
Üye Girişi

Derince'de ücretsiz kurban pazarı servisi

25.06.2022 15:47
Derince'de ücretsiz kurban pazarı servisi

Derince Belediyesi, yaklaşan bayram süreci öncesi kurbanlık alışverişi için Derince Kurban Pazarı'na gitmek isteyen vatandaşlara ücretsiz servis imkanı sunuyor.

Derince Belediyesi, yaklaşan bayram süreci öncesi kurbanlık alışverişi için Derince Kurban Pazarı'na gitmek isteyen vatandaşlara ücretsiz servis imkanı sunuyor.

Bayram öncesi kurban satış alanına gitmek ve kurban almak isteyen vatandaşların talebi üzerine Derince Belediyesi tarafından bölgeye ulaşımda kolaylık sağlayacak ücretsiz servis uygulaması başlatıldı. Kadırga Mesire Alanında kurulu olan Kurban Pazar Alanına gitmek isteyen vatandaşlar için bugün itibariyle ücretsiz servis uygulaması başlatıldı. Bu uygulama Kurban Bayramı'na kadar her gün devam edecek. Kalkış yeri Yenikent Mahallesi Muhtarlığı olarak belirlenen araçlar sırasıyla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi önü, Denizciler Caddesi, Derince Kent Meydanı, Önder Caddesi, Çınarlı Köy Meydanı ve Kamuran Caddesi'nden vatandaşları alarak Kurban Pazarı'na götürecek. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
'Kurban eti için market poşetleri uygun değil' uyarısı 'Kurban eti için market poşetleri uygun değil' uyarısı TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Kurban dolandırıcılarına kurban gitmeyin' TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Kurban dolandırıcılarına kurban gitmeyin'
Kaynak: İHA

Kurban, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Derince'de ücretsiz kurban pazarı servisi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:39 Beşiktaş'ta otomobilin üzerinde birlikte olan çifte 1'er yıla kadar hapis cezası istemi
15:37 HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Çanakkale'de gözaltına alındı! Teröristlerle fotoğrafları da ortaya çıktı
15:17 TFF'de yeni başkan Mehmet Büyükekşi ve yönetiminden 'sosyal medya' atağı
15:15 Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açtı: Amerika'dan medet umma
15:13 Yunan casus MİT operasyonuyla yakalandı
15:11 Canlı yayında 'cin çıkarma' seansı yapan Pelin Hürman, ünlülerden gelen tepkilere yanıt verdi: Karşıma çıksınlar
14:42 Mahkeme, gerekçeli kararda Pınar Gültekin'in kız kardeşinin ifadesinde atıfta bulundu! O ifadeye yalanlama geldi
14:37 Muslera'ya Fransa Ligi'nden talip çıktı! Galatasaraylı taraftarları üzüntü sardı
14:20 D-100 karayolunda servis aracı bir anda alev alev yandı! Şoförün dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönüldü
14:08 Kanser tedavisi gören milli judocu Nurdan Almalı yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 15:54:44. #1.11#
SON DAKİKA: Derince'de ücretsiz kurban pazarı servisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement