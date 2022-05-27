Derince'de vezneler hafta sonu açık olacak - Son Dakika
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Derince'de vezneler hafta sonu açık olacak

27.05.2022 11:39
Derince'de vezneler hafta sonu açık olacak

Derince Belediyesi'nin vezneleri, son ödeme tarihi 31 Mayıs olan çevre-temizlik ve ilan-reklam vergilerini vatandaşların daha rahat ödeyebilmeleri için hafta sonu da hizmet verecek.

Derince Belediyesi'nin vezneleri, son ödeme tarihi 31 Mayıs olan çevre-temizlik ve ilan-reklam vergilerini vatandaşların daha rahat ödeyebilmeleri için hafta sonu da hizmet verecek.

Derince Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 2022 yılına ait emlak, işyerleri için çevre-temizlik ve ilan-reklam vergilerinin birinci taksitlerinin son ödeme tarihinin 31 Mayıs Salı günü olduğu hatırlatıldı. Açıklamada, yaşanılabilecek yoğunlukların dikkate alınarak, Derince Belediyesi veznelerinin hafta sonu da hizmet vereceği belirtildi. Derince Belediyesi vezneleri, vatandaşların ödemelerini rahatça yapabilmeleri için 28 Mayıs Cumartesi ve 29 Mayıs Pazar günleri 09.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmette olacak. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Emlak, Mayıs, Salı, Yerel, Son Dakika

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