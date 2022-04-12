Derince'deki projeler görüşüldü - Son Dakika
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Derince'deki projeler görüşüldü

12.04.2022 10:47
Derince'deki projeler görüşüldü

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret etti.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret etti. Görüşmede Derince'deki projeler ve çalışmalar masaya yatırıldı.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Vali Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti. Derince'deki projelere dair karşılıklı görüş alışverişinin gerçekleştirildiği görüşmede Başkan Aygün, Vali Yavuz'a çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sundu. Vali Yavuz ise desteğinin devam edeceğini belirtti. - KOCAELİ

Derince'deki projeler görüşüldü

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Zeki Aygün, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Derince'deki projeler görüşüldü - Son Dakika
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