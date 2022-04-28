Derinceliler meydana sığmadı - Son Dakika
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Derinceliler meydana sığmadı

28.04.2022 11:47
Derinceliler meydana sığmadı

Ramazan ayı boyunca çayhane etkinliklerinin merkezi olan Kent Meydanı, bu kez Kadir Gecesi'nde Büyük İftar Buluşması'na ev sahipliği yaptı.

Ramazan ayı boyunca çayhane etkinliklerinin merkezi olan Kent Meydanı, bu kez Kadir Gecesi'nde Büyük İftar Buluşması'na ev sahipliği yaptı. Yaklaşık beş bin kişiyi bir araya getiren Derince Belediyesi'nin düzenlediği programda eller hep birlikte semaya açılarak, dualar edildi.

On bir ayın sultanı Ramazanı Şerif'in coşku içerisinde yaşandığı ilçelerden biri olan Derince'de Kent Meydanı'nda vatandaşlara hizmet veren Çayhane ve kurulan iftar sofraları birlik ve beraberliği daha da pekiştiriyor. Ramazan ayının maneviyatının en güzel şekilde yaşandığı ilçede bu kez Kadir Gecesi münasebetiyle çok anlamlı bir program daha düzenlendi. Derince Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kent Meydanı'nda gerçekleşen Büyük İftar Buluşması'na katılan binlerce Derinceli, oruçlarını hep birlikte açmanın huzurunu yaşadı. Tüm ilçe halkının davetli olduğu ilçe iftara yaklaşık beş bin kişin katılırken, iftar programında ilçe sakinleri adeta meydana sığmadı.

"Kardeşlik duygularımızın pekiştiği Ramazan ayını en güzel şekilde geçirdik"

Derinceli imam hatipler Ünal Köprülü, Ahmet Uyanık, Halit Soy, İbrahim Demiröz, Abdullah Aydın ve Bilal Gül'ün Kuran-ı Kerim tilavetinde bulunduğu programda İlçe Müftüsü Mecit Amil'in yaptırdığı duanın ardından okunan akşam ezanı ile birlikte oruçlar açıldı. Kent Meydanı'nda gerçekleşen iftar programında konuşma yapan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Başkan Aygün, konuşmasında "Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın pekiştiği Ramazan ayını ilçemizde en güzel şekilde geçirdik. Bu kutlu ayın sonuna yaklaşırken, Kadir Gecesi'nde hep birlikte oruçlarımızı açmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Grup Anka'dan ilahi dinletileri

Başkan Aygün, konuşmasının devamında "Sema kapılarının ardına kadar açıldığı ve açılan ellerin geri çevrilmediği bu kutlu gece hepimize çok önemli fırsatlar sunmakta. Bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek geceye bizleri kavuşturan rabbimize binlerce kez şükürler olsun. İnanıyorum ki bu gecenin manevi iklimi ile dayanışma, kardeşlik ve yardımlaşma duygularımız daha da pekişecek. Bu vesileyle katılımlarınızdan dolayı hepinize tekrar teşekkür ediyor, Kadir Gecesi'nin başta ülkemiz olmak üzere İslam coğrafyasına ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı. Anka İlahi Grubu'nun seslendirdiği ilahi dinletileri ve tasavvuf müziği konserinin de yer aldığı program teravih namazının ardından Çayhane etkinlikleri ile devam etti. - KOCAELİ

Derinceliler meydana sığmadı
Derinceliler meydana sığmadı
Derinceliler meydana sığmadı
Derinceliler meydana sığmadı

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Kadir Gecesi, Hisarcık, Ramazan, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Derinceliler meydana sığmadı - Son Dakika


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