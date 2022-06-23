Dernek Başkanı Sarıbaş'tan Önsay'a 'Hayırlı olsun' ziyareti - Son Dakika
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Dernek Başkanı Sarıbaş'tan Önsay'a 'Hayırlı olsun' ziyareti

23.06.2022 10:41
Dernek Başkanı Sarıbaş'tan Önsay'a 'Hayırlı olsun' ziyareti

Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Kütahya İl Başkanı Abdullah Sarıbaş, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay'a "Hayırlı olsun" ziyaretinde yaptığı açıklamada, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ücretlerinin iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Kütahya İl Başkanı Abdullah Sarıbaş, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay'a "Hayırlı olsun" ziyaretinde yaptığı açıklamada, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ücretlerinin iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Kütahya İl Başkanı Abdullah Sarıbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyarlılığı ve sosyal devlet anlayışı gereği engelli bireylerin kendilerini değerli hissettiğini ve destek gördüğünü söyledi.

Başkan Sarıbaş, "2006 yılına kadar toplumdan izole edilen, evlerinden çıkamayan, sadece 35 bin engelli bireyin eğitim aldığı özel eğitim sektörümüz günümüzde 525 bin engelli bireyin eğitim aldığı, 52 bin personelin istihdam edildiği, 800 bin engelli bireyin de rehabilitasyon sürecini başarıyla tamamlayarak topluma kazandırıldığı dünyaya örnek bir modele dönüşmüştür" dedi.

"Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ödenen kamu katkısı ülkedeki ekonomik göstergelerin çok altında"

Son yıllarda özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ödenen kamu katkısının ülkedeki ekonomik göstergelerin çok altında kaldığı belirten Sarıbaş, "Kurumların hizmet sunum maliyetleri dikkate alınmadan belirlenen yıllık ücret artışları hizmet sunumunun sürdürülebilirliğini neredeyse imkansız hale getirmiştir. Ayrıca engelli çocukların rehabilitasyon merkezlerine taşınmasını sağlamak için mutlak bir gereklilik olan servis hizmetinin tarafımızdan ücretsiz yapılıyor olması sektöre mali açıdan büyük bir yük getirmektedir. Bunun yanı sıra salgın koşulları sebebiyle dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılardan kurumlarımızda büyük oranda etkilenmişlerdir Özellikle akaryakıt, gıda, elektrik, doğalgaz, kırtasiye ve benzeri ürünlere yapılan yüksek artışlar malumlarınızdır. Ayrıca Temmuz ayında asgari ücrete yapılması planlanan artışta kurumlarımıza ek bir maliyet oluşturacaktır. Sonuç olarak, 2006 yılında bir öğrenci için ödenen aylık özel eğitim ödemesi bir asgari ücret miktarı kadar iken, 2022 yılına gelindiğinde asgari ücretin yüzde 27'sine gerilemiştir. Bu durum kurumlarımızı ağır bir ekonomik tablo ile karşı karşıya bırakmıştır. Cumhurbaşkanımızın himayesinde bu günlere gelen bu güzel hizmet yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeni ile kapanma ile karşı karşıya kalmıştır. Bu tablo, hizmet alan özel gereksinimli bireyler, çalışanlarımız ve biz kurum sahipleri açısından telafisi mümkün olmayacak bir durumdur. Bu güzel hizmetin sürmesi için Hükümetimizin bütün kesimleri enflasyona ezdirmeme yönündeki kararları doğrultusunda kurumlarımızın da desteklenmesi hususunda gerekli adımların atılmasını istiyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dernek Başkanı Sarıbaş'tan Önsay'a 'Hayırlı olsun' ziyareti - Son Dakika

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