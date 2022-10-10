AFAD gönüllülerinin sorularını yanıtlayan Arslan, gönüllülere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. 8 gün boyunca devam edecek olan eğitim programının ilk gününde hafif arama kurtarma eğitimi, insani yardım psiko-sosyal destek eğitimi ve ilk yardım eğitimi konuları işlenerek eğitim sorunsuz tamamlandı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Bayburt, AFAD, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Destek AFAD gönüllülerinin eğitimi başladı - Son Dakika

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