Develi'de 'Engelsiz Cami Engelsiz İbadet' buluşması gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Develi'de 'Engelsiz Cami Engelsiz İbadet' buluşması gerçekleştirildi

16.05.2022 13:03
Develi'de 'Engelsiz Cami Engelsiz İbadet' buluşması gerçekleştirildi

Develi İlçe Müftülüğü tarafından engellilere yönelik programlara devam ediliyor.

Develi İlçe Müftülüğü tarafından engellilere yönelik programlara devam ediliyor. Bu çerçevede Develi Çarşı Camiinde Engelli Koordinatörlüğü tarafından 'Engelsiz Cami-Engelsiz İbadet' temalı Cami Buluşması gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı talimatları gereği her ayın son pazar günü gerçekleştirilmekte olan 'Engelsiz Cami-Engelsiz İbadet' temalı Cami Buluşması 10-16 Mayıs Engelliler Haftasında Çarşı Camiinde gerçekleştirildi. Buluşma Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra İlçe Müftüsü Emin Patan ve Engelli Koordinatörü Mustafa Bozbey tarafından selamlama konuşmaları yapıldı. Patan konuşmasında; "İlçe Müftülüğümüzce ilçemizde bulunan engellilere yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede belli aralıklarla engelli kardeşlerimiz evlerinde, yine ilçemizde bulunan rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alan engelliler bu merkezlerde ziyaret edilmektedir. Ayrıca engellilere yönelik gerek Engelliler Haftası ve gerekse Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bazı etkinlikler gerçekleştirilmektedir" dedi. Konuşmaların ardından Kur'an kursu öğrencisi ve din görevlisi tarafından 'Dinimiz İslam ve Engelliler' konulu konuşmalar yapıldı.

İlçe Müftüsü Patan; programa katkılarından dolayı Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Develi Şube Başkanı Ayhan Aydoğan'a, Büyükkılıç Rehabilitasyon Merkezi Sahibi Yunus Büyükkılıç'a, engelli vatandaşlar ile ailelerine teşekkür etti. - KAYSERİ

Develi'de 'Engelsiz Cami Engelsiz İbadet' buluşması gerçekleştirildi
Develi'de 'Engelsiz Cami Engelsiz İbadet' buluşması gerçekleştirildi

YORUMLAR
500
İzmir'de 'özel şefler' yemek yarışmasında hünerlerini sergiledi İzmir'de 'özel şefler' yemek yarışmasında hünerlerini sergiledi Cami cemaati kahvaltıda buluştu Cami cemaati kahvaltıda buluştu

Hisarcık, Engelli, Develi, Cami, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Develi'de 'Engelsiz Cami Engelsiz İbadet' buluşması gerçekleştirildi - Son Dakika


Son Dakika
18:38 Canan Kaftancıoğlu'ndan sürpriz çağrı: Yarın saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'na gidiyoruz
18:29 Finlandiya ve İsveç, FETÖ ve PKK üyesi 33 teröristi iade etmeyeceklerini açıkladı! Resmi görüşme için Türkiye'ye geliyorlar
17:59 Lise öğrencisi Ezgi'ye çarparak ölümüne neden olmuştu! O ehliyetsiz sürücünün tahliyesine karar verildi
17:55 Galatasaray'da Fırat Develioğlu, başkan adaylığından çekildi: Gerekli sahayı açmak adına bu kararı aldım
17:48 Tunceli Valiliği'nden HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, "polise taş attığı" gerekçesiyle suç duyurusu
17:37 Rezidans odasında yaşamını yitirmişti! 24 yaşındaki Sedanur Şen'in davasında karar çıktı
17:29 Pınar Gültekin'i katleden sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluğunun devamına, Mertcan Avcı'nın da adli kontrolüne karar verildi
17:13 İtalya'da şampiyonluğa koşan Milan'ın yıldızı Ibrahimovic sevincin dozunu kaçırarak otobüsün camını kırdı!
17:00 Manchester United'da yaprak dökümü Ronaldo'dan başlayabilir! PSG yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor
16:59 Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'tan daha önce duyulmamış cinsel ilişki itirafı: Tulumumun arasına delik açtırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 18:52:47. #1.11#
SON DAKİKA: Develi'de 'Engelsiz Cami Engelsiz İbadet' buluşması gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement