Develi'de 'Engelsiz Cami Engelsiz İbadet' buluşması gerçekleştirildi - Son Dakika

Develi İlçe Müftülüğü tarafından engellilere yönelik programlara devam ediliyor. Bu çerçevede Develi Çarşı Camiinde Engelli Koordinatörlüğü tarafından 'Engelsiz Cami-Engelsiz İbadet' temalı Cami Buluşması gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı talimatları gereği her ayın son pazar günü gerçekleştirilmekte olan 'Engelsiz Cami-Engelsiz İbadet' temalı Cami Buluşması 10-16 Mayıs Engelliler Haftasında Çarşı Camiinde gerçekleştirildi. Buluşma Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra İlçe Müftüsü Emin Patan ve Engelli Koordinatörü Mustafa Bozbey tarafından selamlama konuşmaları yapıldı. Patan konuşmasında; "İlçe Müftülüğümüzce ilçemizde bulunan engellilere yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede belli aralıklarla engelli kardeşlerimiz evlerinde, yine ilçemizde bulunan rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alan engelliler bu merkezlerde ziyaret edilmektedir. Ayrıca engellilere yönelik gerek Engelliler Haftası ve gerekse Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bazı etkinlikler gerçekleştirilmektedir" dedi. Konuşmaların ardından Kur'an kursu öğrencisi ve din görevlisi tarafından 'Dinimiz İslam ve Engelliler' konulu konuşmalar yapıldı.

İlçe Müftüsü Patan; programa katkılarından dolayı Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Develi Şube Başkanı Ayhan Aydoğan'a, Büyükkılıç Rehabilitasyon Merkezi Sahibi Yunus Büyükkılıç'a, engelli vatandaşlar ile ailelerine teşekkür etti. - KAYSERİ