Devrek MYO'da mezuniyet coşkusu - Son Dakika
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Devrek MYO'da mezuniyet coşkusu

03.06.2022 18:33
Devrek MYO'da mezuniyet coşkusu

Devrek Meslek Yüksek Okulunda düzenlenen mezuniyet etkinliğinde protokol ve veliler bir araya geldi.

Devrek Meslek Yüksek Okulunda düzenlenen mezuniyet etkinliğinde protokol ve veliler bir araya geldi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde bulunan Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksek Okulunda düzenlenen mezuniyet merasiminde okul idarecileri, ilçe protokolü ve çok sayıda davetli bir araya gelerek öğrencilerin sevinçlerine ortak oldular.

Devrek Şehir Stadında düzenlenen mezuniyet töreninde Devrek Adalet Meslek Yüksekokulu, Devrek Meslek Yüksekokulu ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarından eğitim alan yaklaşık 595 öğrenci mezun olmanın sevincini keplerini havaya atarak kutladılar.

2021- 2022 Akademik Yılı Mezuniyet töreni merasimi öncesinde yapılan konuşmaların ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri ve ödülleri protokol tarafından takdim edildi

Düzenlenen törene; Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Hakkı Özölçer'in yanı akademik personel ve sıra çok sayıda davetli katıldı. - ZONGULDAK

Devrek MYO'da mezuniyet coşkusu
Devrek MYO'da mezuniyet coşkusu
Devrek MYO'da mezuniyet coşkusu
Devrek MYO'da mezuniyet coşkusu

YORUMLAR
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Çaycuma-Gökçebey MYO 587 öğrencisini mezun etti Çaycuma-Gökçebey MYO 587 öğrencisini mezun etti
Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Devrek, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Devrek MYO'da mezuniyet coşkusu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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