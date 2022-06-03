2021- 2022 Akademik Yılı Mezuniyet töreni merasimi öncesinde yapılan konuşmaların ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri ve ödülleri protokol tarafından takdim edildi

Zonguldak 'ın Devrek İlçesinde bulunan Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksek Okulunda düzenlenen mezuniyet merasiminde okul idarecileri, ilçe protokolü ve çok sayıda davetli bir araya gelerek öğrencilerin sevinçlerine ortak oldular.

Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Devrek, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Devrek MYO'da mezuniyet coşkusu - Son Dakika

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