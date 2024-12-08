Devrek'te 'İlahi Aşka Vusluat' Programı Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Devrek'te 'İlahi Aşka Vusluat' Programı Yoğun İlgi Gördü

Devrek\'te \'İlahi Aşka Vusluat\' Programı Yoğun İlgi Gördü

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde düzenlenen 'İlahi Aşka Vusluat' programı, protokol ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi topladı. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim, ney dinletisi, tasavvuf musikisi ve sema gösterisi yer aldı.

08.12.2024 09:05  Güncelleme: 09:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devrek İlçesinde organize edilen "İlahi Aşka Vusluat" programı Devrek protokolü ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Devrek Belediyesi ve Devrek Mevlana Derneği tarafından ortaklaşa organize edilen ve davetlileri mana aleminde buluşturan İlahi aşk ve ilahi muhabbet dolu İlahi Aşka Vusluat programı katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Program girişinde bayanlara gül ikramında bulunulurken, etkinliğe saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonunda program düzenlendi. İstanbul Kadıköy Osman Ağa Camii Müezzin Kayyımı Mustafa Özdemir tarafından okunan Kur'an-ı Kerim ziyafetinin ardından ney ve şiir dinletisi, tasavvuf musikisi ve ilahiler söylendi. Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Ekrem Özcan davetlilere hitap ettikten sonra sema gösterisi gerçekleştirildi. Organizasyonun sonunda davetlilere yemek ikramının ardından program sona erdi.

Düzenlenen organizasyona; Devrek Kaymakamı Muhamed Evlice, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile yüzlerce davetli katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, zonguldak, Etkinlik, Devrek, Kültür, Sanat, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Devrek'te 'İlahi Aşka Vusluat' Programı Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:36 Muhalifler, Esad’ın yakalanmasına yardım edene 350 milyon lira ödeyecek Muhalifler, Esad'ın yakalanmasına yardım edene 350 milyon lira ödeyecek
08:12 Suriye’de 61 yıllık Baas rejimi çöktü Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi çöktü
07:45 Muhaliflerden ülkeyi terk etmek zorunda kalanlara çağrı: Özgür Suriye’ye geri dönebilirsiniz Muhaliflerden ülkeyi terk etmek zorunda kalanlara çağrı: Özgür Suriye'ye geri dönebilirsiniz
06:59 Suriye’de bir devrin sonu Beşar Esad, Şam’ı terk etti Suriye'de bir devrin sonu! Beşar Esad, Şam'ı terk etti
20:56 Beşiktaş, Fenerbahçe’yi sahasında 1-0 yendi Beşiktaş, Fenerbahçe'yi sahasında 1-0 yendi
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
09:43 İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü
09:38 Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı
09:16 Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak
09:07 Dürziler de muhaliflere katıldı Esad’ı iki yönden sıkıştırdılar Dürziler de muhaliflere katıldı! Esad'ı iki yönden sıkıştırdılar
08:33 İstanbul’da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
08:16 Milyonlarca taşıtla ilgili zorunlu uygulamanın tarihi değişti Milyonlarca taşıtla ilgili zorunlu uygulamanın tarihi değişti
08:01 Meteoroloji’den 5 bölge için sağanak uyarısı 3 ilde ’’sarı’’ alarm Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak uyarısı! 3 ilde ''sarı'' alarm
07:23 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi
07:16 Otomotiv firması 10 binlerce aracını geri çağırıyor Otomotiv firması 10 binlerce aracını geri çağırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 09:20:09. #1.12#
SON DAKİKA: Devrek'te 'İlahi Aşka Vusluat' Programı Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.