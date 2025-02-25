Devrek\'te Kar Temizliği Başladı

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Devrek'te Cadde ve sokaklarda kar temizliği başladı.

Bölge genelinde etkili olan kar yağışının sona ermesinden sonra Devrek'te Cadde ve sokaklarda kar temizliğine başlandı. Bölge genelinde etkili olan kar yağışının sona ermesinden sonra Zonguldak'ın Devrek ilçesinde cadde ve sokaklarda biriken karların temizliğine başlandı.

İlçenin cadde ve sokaklarında biriken kar ve buzlanma nedeniyle gerek yaya ve gerekse de araçlarda ulaşımda ciddi anlamda sıkıntılar yaşanması nedeniyle belediye ekiplerini cadde ve sokaklara seferber etti.

Çok sayıda personelini sahaya sevk eden belediye vatandaşların ve araçların zarar görmemesi ve olası kazalara mahal verilmemesi adına cadde ve sokaklarda personel ve iş makineleri ile kar temizliğine başladı. İlçedeki, duyuru sistemlerinden sık sık vatandaşları uyaran belediye yetkilileri vatandaşların çatılardan olası buz sarkıtlarının veya kar kütlelerinin düşebileceği ve yaralanmaların meydana gelebileceği için çatı altlarından geçmemeleri konusunda uyarılarda bulunuyor. - ZONGULDAK