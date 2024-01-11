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Devrek'te Regaip Kandili Coşkusu - Son Dakika
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Devrek'te Regaip Kandili Coşkusu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde üç ayların başlangıcının ilk kandili olan Regaip Kandili, büyük bir coşkuyla kutlandı. Devrek Merkez Hacı İbrahim Ağa Camii ve diğer camilerde gerçekleştirilen programlara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, hayırseverler tarafından yapılan ikramlarla da mutlu edildi.

Devrek\'te Regaip Kandili Coşkusu
11.01.2024 - 20:41,  Güncelleme: 20:43
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde üç ayların başlangıcının ilk kandili olan "Regaip Kandili "Devrek'te coşkuyla idrak edildi.

Üç ayların başlangıcının ilk kandili olan Regaip Kandili Zonguldak'ın Devrek ilçesinde büyük bir coşku içerisinde idrak edildi. Recep Ayı'nın ilk Cuma gecesinde kutlanan Regaip Kandili Devrek Merkez Hacı İbrahim Ağa ve diğer camilerde de coşku içerisinde kutlanırken, vatandaşların kandil nedeniyle camilere akın etmesinden dolayı zaman zaman yoğunluk yaşandı.

Regaip Kandili nedeniyle vatandaşlara hitap eden Devrek İlçe Müftülüğü görevlisi "Sayısız nimetlerini ikram eden Yüce rabbimize sonsuz Hamd-ü senalar olsun ki, İlahi rahmet ve bereketin, ihsan ve mağfiretin son derece arttığı yen bir üç aylar mevsimine daha kavuşmuş oluyoruz. Halkımızın arasında üç aylar olarak bilinen ve manevi iklim, hicri aylardan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Bu gecede inşallah Regaip Kandilini idrak etmek bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu aylar içerisinde bulunan sırasıyla Miraç Kandili, Berat Kandili ve Kadir Gecesi'ni ve on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerifi idrak etmiş olacağız" ifadelerine yer verdi.

Düzenlenen programın ardından hayırsever vatandaşlar tarafından cemaate gül suyunun yanı sıra ve çeşitli ikramlarda bulunuldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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