Üye Girişi
Devrek'te Regaip Kandili idrak edildi - Son Dakika

Devrek'te Regaip Kandili idrak edildi

03.02.2022 21:22
Devrek'te Regaip Kandili idrak edildi

Üç ayların başlangıcının ilk kandili olan "Regaip Kandili "Devrek'te coşkuyla idrak edildi.

Üç ayların başlangıcının ilk kandili olan "Regaip Kandili " Devrek'te coşkuyla idrak edildi.

Üç ayların başlangıcının ilk kandili olan Regaip Kandili Zonguldak'ın Devrek ilçesinde büyük bir coşku içerisinde idrak edildi. Recep Ayı'nın ilk Cuma gecesinde kutlanan Regaip Kandili Devrek Merkez Yeni Cami ve diğer camilerde coşku içerisinde kutlanırken, vatandaşların kandil nedeniyle camilere akın etmesinden dolayı zaman zaman yoğunluk yaşandı.

Regaip Kandili nedeniyle vatandaşlara hitap eden Devrek İlçe Müftülüğü görevlisi "Bizleri en güzel şekilde yaratıp sayısız nimetlerini ikram eden Yüce rabbimize sonsuz Hamd-ü senalar olsun ki, İlahi rahmet ve bereketin, ihsan ve mağfiretin son derece arttığı yen bir üç aylar mevsimine daha kavuşmuş oluyoruz. Halkımızın arasında üç aylar olarak bilinen ve manevi iklim, hicri aylardan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Bu gecede inşallah Regaip Kandilini idrak etmek bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu aylar içerisinde bulunan sırasıyla Miraç Kandili, Berat Kandili ve Kadir Gecesi'ni ve on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerifi idrak etmiş olacağız" ifadelerine yer verdi.

Düzenlenen programın ardından hayırsever vatandaşlar tarafından cemaate gül suyunun yanı sıra ve çeşitli ikramlarda bulunuldu. - ZONGULDAK

Devrek'te Regaip Kandili idrak edildi

YORUMLAR
500

Regaib Kandili, Zonguldak, Hisarcık, Devrek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Devrek'te Regaip Kandili idrak edildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:12 Fenerbahçe antrenmanındaki görüntüsü çok konuşulmuştu! Ozan Tufan'ın İngiltere'de kaç kilo verdiği öğrenildi
20:56 Fenerbahçe, ünlü golcünün tüm şartlarını kabul etti! Resmi imzanın atılması an meselesi
20:47 Sokaktaki bankta güpegündüz kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
20:46 Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! LPG oto gaza zam geldi
20:45 Seçim anketine Kılıçdaroğlu damga vurdu! İkinci turda aldığı yüzde 51.5'lik oy çok konuşulacak
20:17 Dünyaca ünlü şarkıcı ayak parmaklarının fotoğrafını satarak gelir elde ediyor! Kazandığı para şaşkınlık yarattı
20:05 Son Dakika: Türkiye ile Ermenistan normalleşme görüşmelerinin ikincisini Viyana'da yapılacak
20:03 Vedat Muriqi, İspanya'nın gündemine oturdu! Kimsenin yapamadığını ilk maçında başardı
19:41 Son Dakika: Türkiye'de 3 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 233 kişi vefat etti, 107 bin 530 yeni vaka tespit edildi
19:14 TikTok fenomeni kadının koluna yaptırdığı dövmenin anlamını öğrenenler şaka olduğunu düşünüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 21:29:40. #1.12#
SON DAKİKA: Devrek'te Regaip Kandili idrak edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement