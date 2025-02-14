Devrek'te Sel Taşkın Riski Değerlendirildi - Son Dakika
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Devrek'te Sel Taşkın Riski Değerlendirildi

Devrek\'te Sel Taşkın Riski Değerlendirildi

Devrek İlçe Kaymakamı ve beraberindeki heyet, Devlet Su İşleri Genel Müdürü ile sel taşkın riski taşıyan bölgelerdeki önlemleri görüştü. Kırıklar Deresi'nın taşkın koruma programına alınması talep edildi.

14.02.2025 09:36  Güncelleme: 09:38
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Devrek İlçe Kaymakamı Muhammed Evlice, Belediye Başkanı Ulupınar ve Zonguldak AK Parti Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ile birlikte, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'yı makamında ziyaret ederek çeşitli konular hakkında bilgi alışverişinde bulundular.

Heyet Genel Müdür Akif Balta ile yapılan görüşmede, ilçe ve bölgenin hakkında bilgiler aktararak, yaşanabilecek sel taşkını riski taşıyan Yeni Mahalle Kırıklar Bölgesinde bulunan derenin sel taşkın programına alınması talebinde bulundu. Genel Müdür Mehmet Akif Balta, yapılan görüşmeler neticesinde Uzunçay Mevkiinde yarım kalan istinat duvarının tamamlanacağını, bununla beraber Kırıklar Deresi'nin taşkın koruma programına alınarak kanal içine alınıp, Karayolları Genel Müdürlüğü ile yapılacak menfez çalışması ile beraber bölgede oluşabilecek sel riskinin ortadan kaldırılacağını belirtti.

Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, "İlçemize vermiş olduğu değer ve desteklerinden dolayı Devlet Genel Müdür Mehmet Akif Balta'ya ve her zaman bizlerin yanında olan Zonguldak Milletvekilimiz Ahmet Çolakoğlu'na teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Devrek'te Sel Taşkın Riski Değerlendirildi - Son Dakika

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