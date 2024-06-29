Devrek'te Yıkılan Asma Köprünün Yerine Çelik Köprü İnşaatı Tamamlanıyor - Son Dakika
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Devrek'te Yıkılan Asma Köprünün Yerine Çelik Köprü İnşaatı Tamamlanıyor

Devrek\'te Yıkılan Asma Köprünün Yerine Çelik Köprü İnşaatı Tamamlanıyor

Devrek'te geçtiğimiz yıl meydana gelen sel felaketinde yıkılan asma köprünün yerine inşa edilen çelik köprünün çalışmaları son aşamaya geldi. 52 metre uzunluğunda ve üç metre genişliğindeki köprünün engelli ve normal vatandaşlar için yapılan rampa ve merdivenleri tamamlanmak üzere. İnşaatın en geç 10 gün içinde bitirilerek hizmete sunulması hedefleniyor.

29.06.2024 15:14
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Devrek'te geçtiğimiz yıl meydana gelen sel felaketinde yıkılan asma köprünün yerine inşa edilen çelik köprünün çalışmalarında son aşama gelindi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde geçen yıl meydana gelen özellikle de Karşıyaka Mahallesinde etkili olan sel felaketinde yıkılan asma köprünün yerine yapılan çelik konstrüksiyon köprü inşaatında son aşamaya gelindi.

İlçenin Karşıyaka Mahallesi ile şehir merkezini bir birine bağlayan ve ilçenin adeta simgesi haline gelen asma köprü geçtiğimiz yıl meydana gelen sel felaketinde yıkılmıştı. Yıkılan köprünün yerine inşa edilen 52 metre uzunluğunda ve üç metre genişliğinde ki çelik konstrüksiyon köprüde son rötuşlar yapılıyor.

Her iki yakanın da engelli ve normal vatandaşlar için yapılan rampa ve merdivenlerin bitme aşamasında olduğunu belirten yüklenici firma yetkilisi Lütfi Arıt, "İnşaatımızda son aşamalar içindeyiz şuan engelli ve normal vatandaşların kullanabileceği merdiven ve rampaları yapıyoruz. En geç 10 gün içerisinde bitirip vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Köprünün engelli ve normal vatandaşların kullandığı rampa ve merdivenler ile köprü zeminini üç santimlik kauçuk ile kaplayıp ondan sonra da teslimatını gerçekleştireceğiz" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Devrek'te Yıkılan Asma Köprünün Yerine Çelik Köprü İnşaatı Tamamlanıyor - Son Dakika

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