Devrek ve Çaycuma Kadınlarından Neşeli Darbuka Şov

Devrekli ve Çaycumalı kadınlar sergiledikleri darbuka şov ile vatandaşlara neşeli dakikalar yaşattılar.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde gerçekleştirilen şenlik kapsamındaki eğlence programında Devrekli ve Çaycumalı kadınlar sergiledikleri darbuka şov ve halk oyunları ile vatandaşlara neşeli dakikalar yaşattılar.

Rüştü Onur Kültür ve Sanat Merkezi tarafından gerçekleştirilen ve Cumhuriyet Alanında düzenlenen eğlence etkinliğinde Çaycuma'dan 25 Devrek'ten ise 15 kadın programda yer aldılar. Halk Oyunları Eğitmeni Nilgün Çelik nezaretinde gerçekleştirilen organizasyonda 15 yörenin halk oyunları sergilenirken kadınlar tarafından çalınan darbukalı oyun havalarında davetliler oynayarak günün streslerini üzerlerinden atmanın tadını çıkardılar. - ZONGULDAK