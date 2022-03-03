Devrilen tırlar yüzünden Afyonkarahisar-Antalya karayolu 1 saat ulaşıma kapalı kaldı - Son Dakika

Afyonkarahisar- Antalya karayolu devrilen ve yoldan çıkan tırlardan dolayı yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kaldı. Devrilen araçların yoldan kaldırılması ile yolda trafik normale döndü.

Olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü Afyonkarahisar'da kayan ve yoldan çıkan araçlar yüzünden şehir bağlantı yollarında dün geceden itibaren yaşanan aksamalar devam ediyor. Yağışın ardından Afyonkarahisar-Antalya karayolu Sandıklı ilçesi Başağaç rampalarında 2 tır yoldan çıkarak devrildi. Kazalar yüzünden karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Karayolları ve polis ekiplerinin kurtarma çalışmasının ardından tırların yoldan kaldırılması ile karayolundaki trafik normale döndü. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışmasının ardından uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede Karayolları ekipleri sürekli ring halinde gezerek yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. - AFYONKARAHİSAR