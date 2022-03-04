Devrilen tırlar yüzünden Afyonkarahisar-Antalya karayolu 1 saat ulaşıma kapalı kaldı - Son Dakika
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Devrilen tırlar yüzünden Afyonkarahisar-Antalya karayolu 1 saat ulaşıma kapalı kaldı

04.03.2022 00:57
Devrilen tırlar yüzünden Afyonkarahisar-Antalya karayolu 1 saat ulaşıma kapalı kaldı

Afyonkarahisar-Antalya karayolu devrilen ve yoldan çıkan tırlardan dolayı yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kaldı.

Afyonkarahisar- Antalya karayolu devrilen ve yoldan çıkan tırlardan dolayı yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kaldı. Devrilen araçların yoldan kaldırılması ile yolda trafik normale döndü.

Olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü Afyonkarahisar'da kayan ve yoldan çıkan araçlar yüzünden şehir bağlantı yollarında dün geceden itibaren yaşanan aksamalar devam ediyor. Yağışın ardından Afyonkarahisar-Antalya karayolu Sandıklı ilçesi Başağaç rampalarında 2 tır yoldan çıkarak devrildi. Kazalar yüzünden karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Karayolları ve polis ekiplerinin kurtarma çalışmasının ardından tırların yoldan kaldırılması ile karayolundaki trafik normale döndü. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışmasının ardından uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede Karayolları ekipleri sürekli ring halinde gezerek yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. - AFYONKARAHİSAR

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Karahisar, Tragger, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Devrilen tırlar yüzünden Afyonkarahisar-Antalya karayolu 1 saat ulaşıma kapalı kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Devrilen tırlar yüzünden Afyonkarahisar-Antalya karayolu 1 saat ulaşıma kapalı kaldı - Son Dakika
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