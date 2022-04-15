Didim Belediyesi ilaçlama çalışmalarına başladı - Son Dakika
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Didim Belediyesi ilaçlama çalışmalarına başladı

15.04.2022 14:37
Didim Belediyesi ilaçlama çalışmalarına başladı

Didim Belediyesi, havaların ısınması ile birlikte ortaya çıkan sinek ve sivrisinek larvalarına karşı ilaçlama çalışmalarına başladı.

Didim Belediyesi, havaların ısınması ile birlikte ortaya çıkan sinek ve sivrisinek larvalarına karşı ilaçlama çalışmalarına başladı.

Hava sıcaklıklarının yükselmesi ile birlikte Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile harekete geçen Didim Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, sivrisinek ve karasineğin üreme odakları olan bölgelerde ilaçlama çalışmalarına başladı. Didim'de yaşayan vatandaşların yaz aylarını daha rahat bir şekilde geçirmesi için çalışmalara başlayan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilaçlama ile sinek oluşumunu engelleyerek çevre ve insan sağlığının olumsuz yönde etkilenmesinin önüne geçmeyi hedefliyor. Ekipler rögarlar, kanalizasyon, sulak alanlar ve havuzlarda ilaçlama gerçekleştiriyor.

Didimli vatandaşların ve turistlerin turizm sezonunu daha rahat bir şekilde geçirmeleri için çalışmalarının süreceğini söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Havaların ısınması ile birlikte kentimizde hareketlilik başladı. Bizler de vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin daha rahat bir yaz sezonu geçirmeleri için sivrisinek, sinek ve haşarelere karşı ilaçlama çalışmalarına başladık. Ekiplerimiz rögarlar, kanalizasyonlar, sulak alanlar ve havuzlarda bu çalışmaları yürütüyor. Azimli çalışmaları nedeniyle ekiplerimize eşekkür ederim. Didim Belediyesi olarak hizmetlerimiz hız kesmeden sürecek" dedi. - AYDIN

Didim Belediyesi ilaçlama çalışmalarına başladı
Didim Belediyesi ilaçlama çalışmalarına başladı
Didim Belediyesi ilaçlama çalışmalarına başladı

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Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Ahmet Deniz Atabay, Didim Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Didim Belediyesi ilaçlama çalışmalarına başladı - Son Dakika


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