Didim'de Gıda Güvenliği Eğitimi - Son Dakika
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Didim'de Gıda Güvenliği Eğitimi

Didim\'de Gıda Güvenliği Eğitimi

Didim Tarım Müdürlüğü, kasaplar ve et tesisleri personeline gıda güvenliği eğitimi verdi.

24.04.2025 12:56
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Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçede faaliyet gösteren kasaplar ile et ve tavuk parçalama tesisi personeline yönelik önemli bir eğitim programı gerçekleştirdi.

Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için denetim ve bilgilendirme çalışmalarına aralıksız devam eden Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bu tür faaliyetlerle gıda sektöründe hizmet kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ilçede faaliyet gösteren kasaplar ile et ve tavuk parçalama tesisi personeline yönelik önemli bir eğitim programı gerçekleştirdi. Eğitim kapsamında, 'Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği' ayrıntılı olarak ele alındı. Katılımcılara bu tebliğ doğrultusunda üretim, muhafaza, etiketleme ve satış süreçlerinde dikkat edilmesi gereken kurallar anlatıldı. Ayrıca genel gıda mevzuatı hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yapılan bu eğitimlerin hem tüketici sağlığının korunması hem de sektör çalışanlarının bilgi düzeyinin artırılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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