Didim'de KADES uygulaması tanıtıldı - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesinde öğrenci ve öğretmenlere Kadın Acil Destek uygulaması (KADES) tanıtıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince KADES ile ilgili olarak çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda, İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından, Toplum Destekli Polis ve Altınkum Şehit Fethi Sekin Polis Merkezinin' de katılımıyla öğrenci ve öğretmenlere KADES uygulaması anlatılarak bilgilendirme yapıldı. - AYDIN