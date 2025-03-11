Didim'de Kent Lokantası Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Didim'de Kent Lokantası Çalışmaları Devam Ediyor

Didim\'de Kent Lokantası Çalışmaları Devam Ediyor

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, ilçe merkezinde yapımı süren Kent Lokantası'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Kent Lokantası, vatandaşlara uygun fiyatlı yemek imkanı sunacak.

11.03.2025 10:49  Güncelleme: 10:52
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Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Kent Lokantası'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Sosyal belediyecilik ve vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarına ara vermeden devam eden Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, ilçeye Kent Lokantası yapmak için kolları sıvadı. Didim Belediyesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçe merkezinde uzun zamandır atıl durumda olan belediyeye ait alan değerlendirilerek, Kent Lokantası yapılması için çalışmalar sürüyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Didim Belediyesi Kent Lokantası uygun fiyatlı menüsü ile vatandaşların hizmetine açılacak.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay Kent Lokantası'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Didim Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Yapımına tüm hızıyla devam ettiğimiz Didim Belediyesi Kent Lokantası'nı Belediye Başkanımız Hatice Gençay ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Halkımızın uygun fiyatlı, sağlıklı ve lezzetli yemeklere ulaşabilmesi için emek veriyoruz. Üreten, ürettiğini adilce paylaşan bir düzeni hep birlikte kurmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Didim'de Kent Lokantası Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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