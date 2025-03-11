Didim\'de Kent Lokantası Çalışmaları Devam Ediyor

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Kent Lokantası'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Sosyal belediyecilik ve vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarına ara vermeden devam eden Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, ilçeye Kent Lokantası yapmak için kolları sıvadı. Didim Belediyesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçe merkezinde uzun zamandır atıl durumda olan belediyeye ait alan değerlendirilerek, Kent Lokantası yapılması için çalışmalar sürüyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Didim Belediyesi Kent Lokantası uygun fiyatlı menüsü ile vatandaşların hizmetine açılacak.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay Kent Lokantası'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Didim Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Yapımına tüm hızıyla devam ettiğimiz Didim Belediyesi Kent Lokantası'nı Belediye Başkanımız Hatice Gençay ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Halkımızın uygun fiyatlı, sağlıklı ve lezzetli yemeklere ulaşabilmesi için emek veriyoruz. Üreten, ürettiğini adilce paylaşan bir düzeni hep birlikte kurmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN